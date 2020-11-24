〈5G論壇〉製造、醫療5G專網需求強 遠傳看好可倍數成長

遠傳 (4904-TW) 執行副總曾詩淵今 (24) 日出席「5G 創新應用服務研討會」表示，製造業需提升產能製程、醫療業增加遠距醫療技術下，對 5G 專網需求強勁，目前已與國內 5 家企業簽訂合約、約 100 個專網試驗，隨著設備成熟、成本降低，預期明、後年企業專網營運有望發酵，將成倍數增長。

曾詩淵指出，過去 1G 到 4G 時期，網路屬於公網，個人用戶上網、報警、電表資料傳輸時必須經過共用的核心網路，也是企業發展數位轉型的最大限制。不過 5G 時代，除大頻寬、大連結與低遲延等三大特性外，還有網路切片與邊緣運算，其中網路切片是將公網切出企業專用網段來使用、邊緣運算則是可將企業資料傳輸時，不須經過公網。

曾詩淵表示，5G 擺脫以往的營運模式，加上資料的運算也大幅改變，推升企業進行數位轉型，其中，製造業因大多機器已網路化，為提升產能製程，對 5G 企業專網需求最強勁，其次為醫療體系、零售、媒體等。

曾詩淵補充，目前遠傳正在測試約 100 個專網試驗，其中逾 5 成都是製造業專網，不過礙於技術剛起步、設備尚未成熟、成本較高，許多企業仍處於觀望狀態，預期明年成本有望降低下，企業專網有機會開始發酵，營運有望成倍數增長。

遠傳針對企業專網提供 4 種解決方案，分別為網路切片、企業專用基地台、企業專用基地台及資料面核心網，以及獨立組網，曾詩淵表示，企業專用基地台，與企業專用基地台及資料面核心網，最多企業選擇，而半導體業多選擇網路切片解決方案。