遠傳5G升級轉換率符預期 估年底全台拚百萬5G用戶

遠傳 (4904-TW) 總經理井琪今 (25) 日出席 2020 創新論壇表示，目前台灣消費者升級 5G 網路狀況符合預期，估年底前全台 5G 用戶數有望拚 100 萬戶，其中遠傳與中華電看齊，拚年底前達 30 萬戶。

井琪表示，2020 年 7 月台灣進入 5G 元年，各家業者積極建設 5G 基地台，預估目前電信三雄基地台總數已達 1 萬台，用戶數方面，中華電目標年底用戶數達 30 萬戶，遠傳也以龍頭商看齊，預計年底也有望達 30 萬戶。

資費方面，井琪指出，去年競標前預言 5G 標金會很高，沒想到競標結果標金超預期，其中遠傳在 3.5GHz 頻段取得 80M 頻寬，從競標成本來看，每筆支出都是血汗錢，希望外界不要再認為 1399 元 5G 上網吃到飽很貴。

井琪表示，根據 Capgemini 調查，高達 75% 的企業認為， 5G 是數位轉型的關鍵推動力，其中 5G 每平方公里可連結 100 萬台裝置，是 4G 的 10 倍，藉由 5G 提供萬物連網累積大數據，並透過 AI 分析決策，可應用種類項目多元，市場潛力強大。

井琪舉例，遠傳在台東縣導入的 5G 遠距診療服務，使居民能就近在衛生所，與 100 公里外的醫學中心接受眼科、皮膚科、耳鼻喉科等專科診療，至今已服務超過 1000 人次；遠傳也與桃園市政府攜手佈建具有智慧調光、即時遠端監控、故障自動回報、人因照明等功能的智慧路燈，展示智慧城市的面貌。