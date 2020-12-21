〈台股盤中〉電子股休兵 鋼鐵、航運接棒撐盤 14200點關卡失而復得

美股上週震盪加劇，四大指數全面下跌，台股在大型電子股普遍走弱下，早盤紅翻黑，最低至 14166.89 點，盤面上由台塑四寶、鋼鐵、航運等傳產族群撐盤，指數跌幅收斂至平盤之上，14200 點關卡失而復得，預估成交量約 2800 億元。

電子權值股交投淡，台積電持續震盪整理，盤中在平盤遊走；大立光早盤黑翻紅，漲幅約 0.15%，鴻海早盤翻黑後，跌幅收斂至平盤；聯電重回攀上，有 1.5% 漲幅，挑戰重回 10 日線；聯發科有 0.14% 跌幅，跌落 5 日線。

貨運航運族群持續受資金青睞，台船、陽明亮燈漲停，萬海、台驊投控、長榮、建新國際均拉出半根漲停，中櫃、東森也力守紅盤。

受惠煉鋼原物料價格高漲及國際鋼價飆升，中鋼下月、下季盤價續漲，股價大漲逾 2%，站穩 5 日線，帶動鋼鐵族群上攻，包括威致、中鴻亮燈漲停，春源、高興昌大漲逾 8%，燁輝、盛餘也有逾半根漲停。

原料藥廠旭富桃園廠遭祝融影響，生產線幾乎燒毀，明年首季訂單取消，股價跳空開低重挫，委賣張數近 2 萬張，儘管製藥訂單轉單有難度，仍帶動同為原料藥廠的永日亮燈漲停，神隆、生泰、中化生也有逾 3% 漲幅。

法人表示，受國際疫情升溫、外資進入聖誕長假，估短線大盤量能萎縮、修正壓力擴大，台股將由內資扮演撐盤角色，建議投資人可留意明年展望較佳、具漲價題材個股。