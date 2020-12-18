台股翻黑失守10日線 內外資續對作 三大法人賣超10.15億元

美股周四收高，但亞股今 (18) 日漲跌互見，台股早盤一度漲至 14329 點，隨著調節賣壓出籠後，漲勢逐漸收斂，權值股普遍疲弱，加權指數終場翻黑下跌 8 點，收在 14249 點，失守 10 日線，並在尾盤爆出約 368 億元大量，內外資持續對作，三大法人合計賣超 10.15 億元。

台股今日成交值略增至近 2500 億元，周線驚險收連 7 紅。觀察籌碼動向，外資持續買超 0.75 億元，為連 3 買；投信賣超 1 億元；自營商仍呈賣超，共賣 9.83 億元，三大法人合計賣超 10.15 億元。

台積電面臨漲多回檔壓力，股價在平盤附近盤旋，終場小漲 0.4%，收 510 元；聯電 17 日 ADR 暴漲 6.84%，帶動現貨開高，但終場不敵賣壓，翻黑收在 45.85 元；台達電、廣達、研華及瑞昱等電子股相對有撐；不過，矽力 - KY、國巨及面板雙虎均遭到調節，跌幅約 2-4%。

大盤類股輪動持續輪動，伺服器族群受惠 2021 年大型雲端業者拉貨成長力道不墜，出貨將增加 5.6%，相關概念股吸引資金進駐，包括代工廠廣達及緯穎、網路交換器智邦、CPU Socket 嘉澤、PCB 廠金像電等，今日均表現不俗。

觀察盤面焦點，合勤控受惠資安題材，加上技術面回測季線有撐，股價帶量急攻，連續 3 天噴出漲停。大同經營權爭議落幕，法院判決林郭文艷解任董事職務，營運回歸正軌，激勵股價連日走揚，今天一度亮燈漲停，自 12 月以來已大漲約 25%，人氣不墜。