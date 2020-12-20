資金行情+半導體優勢 台股明年Q1續攻高

台股站穩「萬四」後周線連 7 紅，法人表示，台股坐擁半導體科技優勢，如能伴隨資金行情助攻，可望帶動大盤指數繼續攻高。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄表示，台股科技產業權重高，且擁有完整半導體供應鏈，不論是先進製程或 8 吋晶圓廠接單滿載，加上今年第 1 季受疫情衝擊表現不佳，預估台廠明年第 1 季營收與毛利率，皆可望較今年同期大幅成長。

周書玄指出，除了資金行情推升，看好科技產業未來 5 到 10 年發展新趨勢，預期明年第 1 季半導體與科技創新相關產業，可帶動台股指數再向上攀高。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏指出，從架構上來看，股價走高的電子股正在消化 2021 年潛在庫存調整的負面預期，但資金同時也轉進尋找基期低具有漲價題材的族群。

安聯台灣智慧基金經理人鍾安綾表示，在疫苗開打、美國聯準會維持貨幣寬鬆政策不變，以及經濟基本面好轉支撐下，預期企業獲利可望維持正向發展，持續看好台股後市，題材上看好 5G 基地台、面板與晶圓代工等。

展望後市，富蘭克林華美投信認為，12 月隨著股市漲多，疫情擴散與外資長假來臨，市場波動可能較大，預估明年科技類、傳產類股營收獲利皆達 20% 以上，建議以科技產業上游為主，搭配部分低價股、落後補漲的族群如航運、貨櫃等。

廖哲宏則認為，台股創高後持續高檔震盪，從各類股間表現來看，搭配基本面預期的資金流動，預期台股仍由多方主導，以類股來看，12 月以來，盤面上電子以 TFTLCD 面板、被動元件、網通及基期較低的下游業者表現較佳。