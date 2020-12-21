【群益投顧】航運、鋼鐵、塑化支撐指數轉強

一、盤勢分析

由於美國國會仍未能就新刺激方案達成共識，加上前一交易日適逢四巫日，四大指數均在平盤下震盪，終場全數收小黑。台股 ADR 漲跌互見。台積電 ADR 上漲 0.37%；聯電 ADR 下跌 3.67%。

加權指數以上漲 23.83 點開出後，雖遇壓、跳水翻黑，但隨即出現 V 型彈升，強勢守住短期均線。傳產氣勢強於電金，資金聚焦運輸、電器電纜、塑化、與鋼鐵，電子股則以半導體、與領組件表現相對有撐。個股方面：中航、台船、四維航、陽明、新興等持強；鋼鐵則由新鋼、中鴻、第一銅、燁興、海光、威致等領漲。指數終場上漲 135 點或 0.95%，以 14384.96 點、當日最高點作收，成交量持平而為 2501 億元。

二、盤勢預估

傳產類股領軍，化解指數短線轉弱疑慮，但如果電子權值不動，指數即使過高、也走不遠。聖誕假期將至，外資作多意願不高，加上近期成交量能相對偏低，攻高力道仍是受限。操作上，適度提高傳產股比重，各次族群龍頭領漲股分散佈局，策略上以搶短搶價差為思考。

富邦金重磅宣布以 13 元價格溢價公開收購日盛金 (5820)，日盛金股價開盤一價到底、強鎖漲停，由於 12/14 日即有買盤進場押注，且目前價位離收購價僅有不到 1 成的獲利空間，操作上不建議追高，可持股續抱，見漲停打開，再行分批落袋為安。

全球貨櫃航運報價居高不下，市場缺櫃狀況嚴重，近期散裝航運 BDI 指數大漲 15%，大陸水運局也已同意明年元月起上調運價，航運股繼續吸引資近進駐。焦點包括長榮 (2603)、陽明(2609)、萬海(2615)、四維航(5608)、新興(2605)、中航(2612) 等，都是族群領漲指標，短線可持續關注。

鋼鐵下游需求復甦，寶鋼大幅調高 2021 年 1 月鋼價，中鋼開出 2021 年 1 月和第 1 季內銷盤價，七大項產品價格全面大漲，受到海外製造業復甦，下游鋼鐵需求強勁，增添台灣下游廠商回補庫存動能，建議焦點包括大成鋼 (2027)、彰源(2030)、允強(2034)、燁輝(2023)、中鋼(2002)、中鴻(2014)、春源(2010)、新光鋼(2031) 等。

三、強勢股

電子：

台達電 (2308)、聯電 (2303)、南電 (8046)、元太 (8069)、金居 (8358)

非電子：

台塑 (1301)、台化 (1326)、萬海 (2615)、裕民 (2606)、華航 (2610)

本文係研究員對大盤之看法，僅供參考，不做進出依據