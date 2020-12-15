東和鋼鐵能見度看至明年Q3 越南廠拚轉盈

東和鋼鐵 (2006-TW) 今 (15) 日召開法說，董事長侯傑騰指出，目前鋼筋、型鋼需求不錯，鋼構訂單更看到明年第三季，甚至與客戶已談到 2022 年第一季，至於越南廠也因市況好轉，拚明年轉盈。

侯傑騰指出，目前台積電 (2330-TW) 以及台商大舉回流廠房、辦公室需求大增，加上廢鋼急漲，帶動整體鋼筋跟型鋼市場需求，甚至有同業供應不及，下游經銷商轉向東鋼調貨型鋼產品，顯現市況暢旺；鋼構業務能見度同樣佳。

而近期廢鋼漲勢驚人，侯傑騰直言，目前訂單可反應成本，但廢鋼若繼續漲下去，對先前接的部分長單的確有成本墊高的影響；另一方面，廢鋼雖然推升價格，但也導致鋼構業務成本增加，因此雖然能見度很長，但超過一年以上的鋼構案，暫時不給客戶報價。

越南市場方面，侯傑騰指出，越南廠在去經歷谷底後，今年逐季走揚，從年初月產 1 萬噸，到年中 2 萬噸，目前已經到單月 2.3-2.4 萬噸，雖然仍處於虧損，但現金流已經呈現平衡。

侯傑騰表示，依市況來看，越南廠單月可以接 5-6 萬噸不是問題，但考量現在原料價格漲勢，加上越南廠學習曲線仍在爬升階段，預計一個月 3-4 萬噸水準比較合理，明年有機會轉盈，但全年要獲利，仍需要努力。

東和鋼鐵今年毛利率、獲利大幅提升，除受惠需求暢旺，桃園擴產、越南廠生產效率好轉也是一大主因，依產能來看，目前桃園廠 2 條軋鋼產線，年產共 150 萬噸，越南廠煉鋼製程能產出 100 萬噸小鋼胚，小型鋼、鋼筋、線材產能合計 60 萬噸。