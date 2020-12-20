聯發科集團作戰能力再升級 瞄準5G工業應用商機

隨著半導體今年迎來整併潮，聯發科 (2454-TW) 動作也頻頻，先是整併英特爾 (INTC-US) 旗下電源管理晶片事業，又全數認購亞信 (3169-TW) 私募股，開枝散葉、拓展產品線意味濃，切入伺服器、工業物連網市場，提升集團作戰能力。

聯發科已連兩個月透過旗下子公司，併購或參與私募，且投資對象皆是與子公司現有業務相關，如立錡與英特爾旗下 Enpirion 同屬電源管理晶片專業，絡達與亞信也同樣從事寬頻通訊業務，透過子公司對既有技術的熟悉度，加上新取得的技術與人才，攜手跨入新領域，豐富產品組合。

聯發科首先透過立錡取得英特爾旗下 Enpirion 電源管理晶片產品線相關資產，由於立錡先前多專注在消費型領域，透過此次交易，將有助立錡切入過往難以跨入的高階伺服器市場，加上近期積極發展的伺服器 ASIC 事業，將可整合成解決方案，為客戶提供更完整的服務。

另外，亞信近年憑藉工業乙太網路晶片跨入工業物連網市場，有效協助客戶管理工廠，也因為 5G 興起後，可傳遞更多數據資料，加速智慧、關燈工廠等建置，聯發科也看好未來工業物連網商機，因此透過絡達參與亞信私募，期望透過策略聯盟，搶攻智慧工廠商機。

聯發科先前曾表示，5G 的高傳輸量、低延遲特性，讓應用不僅限於手機，而是遍布各類電子產品，甚至是工業級市場，實現萬物互連的未來，為搶攻衍生應用的龐大商機，聯發科也透過實體行動，擴張產品線，也讓公司卡位相關商機，增添新成長動能。