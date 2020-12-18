聯發科贊助新竹職籃隊 邀請偏鄉孩童看球賽

聯發科 (2454-TW) 今 (18) 日指出，集團同仁每年年終之際，都會舉辦歲末送暖活動，今年除了為弱勢偏鄉兒童與年長者發起「聖誕心願認養」，也贊助新竹首支職業籃球隊「新竹街口攻城獅」在新竹主場的首場開球賽，並邀請新竹偏鄉孩童一起觀賞，完成小球員心中的籃球夢，讓孩子延續追求夢想的自信。

聯發科人資長林秀瑜表示，盼透過職籃活動，關切並回應新竹需求，凝聚在地人情感，今年還結合每年聖誕公益活動，邀請新竹偏鄉孩童參與開幕賽，陪伴他們享受溫暖耶誕佳節，並致力在地回饋，鼓勵健康運動風氣，也是公司品牌精神「豐富及提升大眾的生活」的具體實踐。

林秀瑜認為，高科技產業及職籃運動看似截然不同的領域，但許多黃金法則其實有異曲同工之妙，包括重視紀律與榮譽、團隊合作、追求卓越，堅毅不畏戰等，都和企業經營目標吻合。

聯發科成立 23 年來，講求團隊精神，不怕困難，不僅有 5G 晶片當前鋒，中鋒及後衛更有多樣化的產品如平板電腦、智慧電視與機上盒、智慧裝置等，一棒接一棒，爭取成為世界盃的灌籃高手，個人實力和團隊精神相輔下，建構公司競爭力。

「新竹街口攻城獅」是新竹第一支職籃隊伍，由一群擁有竹科背景的企業家聯合成立，球隊命名取自竹科最盛產的「工程師」諧音，藉由職業籃球隊的成軍，成為連結新竹的正向力量。也期待在符合政府規定的防疫，以及安全措施條件之下，鼓勵民眾享受休閒活動，讓民生及產業逐步恢復正常運作。

聯發科多年來與公益組織舉辦各種志工活動，鼓勵員工與社會互動，找到更多具體實踐愛心與回饋社會的著力點，集團子公司包含絡達、創發及立錡等公司也共襄盛舉，一起帶給社會正向的能量。

公司每人一年有八小時志工假投入公益活動，志工活動都是由同仁自主發起，近年陸續完成了閱讀教育寫作計劃、品格教育、二手書籍玩具募集、新竹南寮淨灘活動、捐髮送愛心、氣球義賣等活動，期盼展現愛心與溫暖，讓更多需要的孩童及家庭得到幫助與關懷。