〈IEEE通訊大會〉聯發科成下個台積電 蔡力行：還有進步空間

聯發科執行長蔡力行手拿OPPO Reno 4Z，其搭載聯發科自家5G晶片天璣800。(鉅亨網記者魏志豪攝)Tag聯發科蔡力行IEEE5G台積電護國神山市場點名聯發科 (2454-TW) 成為台灣第二個台積電 (2330-TW)，蔡力行坦言，台積電、聯發科在半導體專注不同領域，台積電為晶圓代工，提供全世界領先的製程技術，做得相當成功，也比聯發科大很多，聯發科還有很大的進步空間。 依據台積電、聯發科今日股價高點計算，台積電目前市值 13.5 兆元，聯發科則為 1.15 兆元，雙方市值差距 12 兆元，分別位居全球半導體業第三大、第十一大。 蔡力行指出，受惠政府防疫措施得當，台灣經濟今年在疫情逆勢成長，而台灣半導體業也因為技術良好，帶動整體產業發展，明年則隨著疫苗問世，對台灣經濟也相當有信心。 facebook commentFONT SIZEICON PRINT相關個股聯發科2454台積電2330延伸閱讀緊箍咒解除 聯發科將受惠 5G晶片出貨再升溫明年全球景氣將復甦 聯發科展望正面台積電續居全球第三大半導體廠 聯發科排名大躍進至第十一聯發科大量投入研發費用支出奏效 排名大躍進中國消費者偏愛高通晶片 外資降評聯發科聯發科估明年研發費用超過600億元 營收將續創高蔡力行：聯發科旗艦級晶片農曆年前問世 後年5G滲透率將達60%