〈IEEE通訊大會〉聯發科成下個台積電 蔡力行：還有進步空間

市場點名聯發科 (2454-TW) 成為台灣第二個台積電 (2330-TW)，蔡力行坦言，台積電、聯發科在半導體專注不同領域，台積電為晶圓代工，提供全世界領先的製程技術，做得相當成功，也比聯發科大很多，聯發科還有很大的進步空間。

依據台積電、聯發科今日股價高點計算，台積電目前市值 13.5 兆元，聯發科則為 1.15 兆元，雙方市值差距 12 兆元，分別位居全球半導體業第三大、第十一大。

蔡力行指出，受惠政府防疫措施得當，台灣經濟今年在疫情逆勢成長，而台灣半導體業也因為技術良好，帶動整體產業發展，明年則隨著疫苗問世，對台灣經濟也相當有信心。