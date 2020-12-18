迎接高雄產業轉型升級 農十六特區準備好了

政府大力作多、資金活水湧入高雄，高雄產業界思考轉型，二代接班、新創產業崛起，無不注重企業門面及品牌形象，對高檔商辦的渴求持續積累，盤點高雄最合適打造企業總部的地點，非農十六特區莫屬，既有商圈、交通捷運網絡，人流金流車流已全數到位，即將複製台北信義計畫區發展模式，高雄 CBD 捨我其誰。

中央推動「投資台灣 3 大方案」以來，高雄市收穫近 2 千億投資、傲視六都，政府拼產業數位轉型、高雄行動力挺，以橋頭科學園區、亞洲新灣區等發展最受注目，事實上，高雄作為南方城市的核心，整合台南至屏東的產業鏈，靠近港口、機場的城市優勢，讓企業在選擇總部及決策中心的地點時，高雄始終是企業家心中首選。

全台都市精華區地段土地稀缺，位居北高雄、近高鐵站的農十六特區，屬新興發展重劃區，擁完整舒適街廓、商業模式齊全，加上凹子底森林公園綠景加持下，早已是豪宅林立的富人聚落，更是高雄少有，集交通、商圈、學區、行政等機構於一身的優質重劃區，因其優越地理位置，政府及大型財團競相進場投資，包括富邦人壽百貨開發案、義聯集團百億資金打造「義享天地」等，都將帶旺農十六特區發展。

農十六特區百貨、豪宅、飯店應有盡有，就缺一棟Ａ級商辦，最熱愛高雄的在地品牌建商京城集團，為完整其建設版圖「Ｋ計畫」，作為獻給高雄的代表性地標作品，將可打造豪宅作品的土地拿來打造農十六特區唯一Ａ級商辦，這座Ａ級商辦隔凹子底森林公園與京城集團企業總部遙遙相望，以時尚建築元素呼應最具身價的優質地段，與豪宅相比更顯親民的商辦價格，將是前所未見，錯過就買不到的稀缺產品。

負責銷售「京城集團農十六特區唯一Ａ級商辦」的上揚國際建築團隊營業三處總經理黃惠玲，近期感受到來自客戶端、對 A 級商辦的熱切需求，她分析，「過去高雄商業模式採住辦或廠辦合一，這樣的狀況已慢慢在改變，企業主從傳統店面轉戰入主Ａ級地段的Ａ級商辦，為企業迎來新型態與新商機，才是跟上高雄城市起飛的最好選項。」

黃總經理提到，精耕高雄的京城集團此次找來三大重量級團隊，包括國際建築大師張文明、日光 ART LIGHT DESIGN、蕥園景觀設計，皆為業界翹楚，要打造高雄最棒、農十六特區唯一 A 級商辦，已成功吸引包括科技業、醫療器材、律師、設計師、保險行業、金融業等產業諮詢，其中有不少北中企業來高雄設立分公司據點，要買就要選擇客戶最密集的農十六特區，搶先卡位 A 級商辦，打響企業門面與品牌形象。

京城集團農十六特區唯一 A 級商辦

樓層規劃：地上 32 樓、地下 6 樓

坪數規劃：45，90～680 坪

基地位置：高雄市鼓山區龍勝路至聖路口

接待中心：高雄市鼓山區至聖路 320 號 (林皇宮旁)

洽詢專線：07-555-0077

網址:https://bit.ly/38fc89k