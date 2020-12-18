今年中企赴美IPO融資額達117億美元 創6年新高

儘管美中緊張未見緩和趨勢，今年中企赴美 IPO 融資金額仍高達 117 億美元，創下 6 年來最高水平。

Renaissance Capital 週四 (17 日) 發布報告指出，今年以來，總部位在中國的公司藉由 30 次 IPO 在美國市場籌集 117 億美元，融資金額是 2014 年以來最高，當時有 16 家中國企業赴美 IPO，籌集資金達 257 億美元，由中國電商龍頭阿里巴巴包辦其中的 250 億美元，創下美股史上最大 IPO。

Renaissance Capital 數據顯示，今年赴美 IPO 的主要中企包含中國平安保險集團旗下的陸金所，以及線上房地產平台貝殼找房，兩家公司均躋身今年美國十大公開發行股票。

此外，京東旗下的達達集團、電動車新創小鵬汽車、理想汽車，以及中國最大的同志交友軟體藍城兄弟 (BlueCity) 今年也在紐交所掛牌。

突如其來的新冠疫情為本就緊張的美中關係再添一筆，中企對美國市場的熱情卻不減反增，除了貿易緊張局勢外，在瑞幸咖啡等赴美上市中企頻傳財務造假醜聞之下，川普政府試圖限縮 IPO 門檻，甚至禁止美國資金投入中國資產。

Renaissance Capital 數據涵蓋香港公司，但分析結果不包含特殊的 IPO 情況，例如特殊目的收購公司 (SPAC) 上市，也不含融資額少於 500 萬美元的交易或市值少於 5000 萬美元的公司。