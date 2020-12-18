〈騰輝營運展望〉明年資本支出1.4億元 估高毛利比重將突破3成

銅箔基板廠騰輝電子 - KY(6672-TW) 今 (18) 日召開線上法說會，除全力開發高頻、高速板的 5G 應用，及半導體封測客戶，明年高散熱基板等高毛利產品營收比重將超越 30%，2021 年投入的資本支出將達 1.4 億元。

騰輝電子前 11 月營收 43.8 億元，年減 12.36%，財務長杜喬葦強調，今年前 11 月在出貨產品比重上，高毛利出貨比重拉升到 28.4%，優於前一年的 25.4 及 2018 年的 22.6%，預估在新能源汽車產品比例增加，及打入日系汽車照明應用挹注下，估 2021 年的高毛利產品營收比重將超越 30%。

杜喬葦指出，高散熱板應用於汽車頭燈照明基板，目前已由歐系車種擴大打入日系汽車品牌，同時，新能源車的應用層面也擴大，運用在照明、電池及充電系統。

目前，騰輝在兩岸合計有蘇州一、二廠，每月產能 80 萬張，占總產能 75%，江陰廠主要生產高散熱鋁基板，每月產能 20 萬張，占總產能為 10%，深圳廠每月產能 5 萬張，占總產能 5%，台灣廠月產能 12 萬張，占總產能 10%。

杜喬葦說，目前正進行擴充深圳廠產能，每月將再增 5 萬張產能，目前騰輝電子產能利用率仍低於 60%。

杜喬葦說，2021 年騰輝電子規劃資本支出為 500 萬美元，約 1.4 億元新台幣，主要用於 5G 高頻高速材料的開發。