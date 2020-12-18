台股進入投機？謝金河給出五字箴言 看好基本面支撐

美股道瓊、那指、標普三大指數 17 日續創歷史新高，台股也處於萬四高檔，市場開始出現看法不同的聲浪，多位財經大老示警，台股進入投機階段，提防有崩盤的危機。不過，財訊傳媒董事長謝金河則認為，台股這波漲勢有基本面支撐，並給出五字箴言「定、靜、安、慮、得」，提醒投資人心要定，不要追高又殺低，並要檢視手上的股票，明年成長力如何、本益比是否太高。

台綜院創辦人劉泰英日前示警，這波股市上漲純粹靠資金行情拉動，是不正常現象，全球因應疫情大量印鈔，但經濟沒有成長，台股就算站上萬五，也很快就會下來，恐有崩盤危機；寬量國際 (QIC) 策略長谷月涵表示，台股的萬四行情應該已經來到最後一波，進入投機的階段；中研院也認為，股市再創新高，將吹出泡沫。

投資人應該如何面對未來的市場？謝金河給出五字箴言「定、靜、安、慮、得」，他指出，全球在超低利率、寬鬆貨幣下奔馳，這是一致的現象，除了美股創高外，印度、南韓股市今年漲幅都超過台股，只要全球股市繼續往上走，台股不會單獨崩盤。不過，有一個要警戒的是巴菲特指標，台股市值除以 GDP 總值是 200% 以上，代表股市承載了國民生產總值的 2 倍，這個數字是相當高的。

謝金河表示，事實上，台股行情大半是台積電 (2330-TW) 貢獻的，台灣前 20 大巿值企業，今年僅 4 家走揚，代表金融、傳統產業相關的企業股價不漲反跌，以目前半導體產業的盛況來看，台股大跌的機率不高。

劉泰英指出，台股先前上漲有基本面，現在為投機。不過，謝金河則認為，今年 6、7 月加權指數衝上萬三，主要是由疫情推動的生技股大投機，現在大多數都被打回原形，而台股這波漲勢改由半導體族群領軍，是有基本面支撐的。

謝金河強調，現在投資人要做的事，就是檢視自己手上的股票，明年成長力如何？本益比是不是太高？股價愈漲，愈要嚴格檢視基本面，且心要定，不要頻繁進出、追高又殺低，或是多也做、空也做，很容易兩面挨耳光。