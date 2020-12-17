〈陸股盤後〉外資掃貨 金融領漲 上證飛躍3400點

周四 (17 日)A 股三大指數開盤震盪走高，金融類股爆發，北向資金掃貨，刺激買盤推升指數走揚，上證重新站回 3400 點，同時創下半個月以來最大單日漲幅。

盤面上，非鐵金屬、券商、煤炭、港口航運、鋼鐵等類股漲幅較大；造船、珠寶首飾、食品飲料、航天航空、紡織服裝等跌幅較重。

資料來源: 東方財富網, 上證綜指日線走勢

截至收盤，上證上漲 1.13%，報 3405.01 點，深證上漲 1.01%，報 13889.87 點，創業板指上漲 0.9%，報 2785.62 點。今日滬深兩市合計成交額 7917 億人民幣，日增 13%。

北向資金進出方面，周四北向資金買超人民幣 80.59 億元，其中滬股通買超人民幣 44.02 億元，深股通買超人民幣 36.57 億元。

產業消息

數據顯示，今年下半年以來，集裝箱運費一路高漲，部份中國至歐美港口的熱門航線，集裝箱運費已從年初至今，翻了三倍，且漲幅仍在持續中。航運類股應聲大漲，寧波海運、中遠海特紛紛漲停、中遠海控大漲 7.43%)、中遠海發勁揚 5.42%、中集集團跳漲 3.9%。

中國工信部指出新能源汽車利用鋁、鎂等輕質合金零件以達到減重效果，並提升續航里程已成為趨勢，看好對鋁、鎂等非鐵金屬需求的提升。非鐵金屬概念股應聲大漲，洛陽鉬業、常鋁股份、盛屯礦業、順博合金、華峰鋁業齊漲停。

法人觀點

東方證券指出，現階段市場投資風格偏向防禦，在流動性逐步緊縮的因素下，又正逢年底，流動性會受到更大的影響，中小股票被拋售、法人集中買進特定個股的趨勢不易改變。

短期來看，大盤仍處於震盪築底階段，在主流領漲類股不明確的情況下，建議投資人可多關注在未來景氣復甦的概念股上。

