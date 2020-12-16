〈陸股盤後〉上證指數弱勢震盪收平盤附近 消費類股受矚目

陸股今 (16 日) 延續弱勢震盪，資金繼續抱團白酒、食品飲料等大消費族群，保險、銀行等權重衝高回落，個股表現分化。

截至收盤，上證指數報 3366.98 點，跌 0.01%；深成指數報 13751.09 點，跌 0.09%；創業板指數漲 0.06%，報 2760.64 點。兩市成交額約 7000 億元人民幣，北上資金實際淨流入 19.15 億元。

(圖: 鉅亨網)

市場食品飲料板塊今天表現強勢，因資金仍聚焦大消費族群。消息面上，12 月下旬以來白酒相關利多消息增加，其中，核心酒企經銷商大會的召開，傳遞出了明年的佈局規劃。

太陽能為另一個市場焦點，川財證券近日的研報指出，目前國家發展改革委和能源局正在測算「十四五」、「十五五」時期的太陽能發電目標，預計十四五的需求將遠高於十三五。

山西證券表示，從國家統計局公布的 11 月經濟數據來看，國民經濟恢復態勢持續顯現，經濟高景氣符合預期。未來經濟環境向好，支撐對 A 股未來走勢維持相對樂觀態度，基本面預期逐步改善確定性進一步增強，預計短期指數在前期高點附近上下震盪走勢還將持續，中期維持指數有震盪向上的走勢的樂觀判斷。

巨豐投顧認為，目前跨年行情已經展開，宏觀經濟向好是股市最大的支撐，而流動性和市場情緒則對行情有所制約。高層會議研究 2021 年經濟工作，提出需求側結構性改革，活絡了大消費概念股。

和信投顧指出，滬指延續震盪反彈，創業板指向下回探 5 天線，兩市量能依舊持續萎縮，資金做多意願不強，且分歧明顯；因此若無量能配合，反彈高度將受限。因此他們建議，短線操作可逢高獲利了結或減碼，趁回調時再分批買進。