脫歐動盪未平 倫敦虛弱經濟再遭防疫管制重擊

在即將告別多事之秋的 2020 年前夕，占英國經濟五分之一以上的倫敦，周三起防疫管制升高到第三級，加上英國脫歐的衝擊，全球銀行持續將部分人員及資產轉移到其他歐洲國家，使得倫敦的就業市場遭受的打擊更加雪上加霜。

財政科學研究所周四公布的數據顯示，倫敦 11 月的消費者支出是英國平均水平的三倍，但仍比爆發疫情危機前低 10%。

倫敦作為重要金融中心，在全球資本湧入銀行、房地產和為了滿足金融中心需求而湧現的無數企業推動下，經歷了三十多年的驚人成長後，脫歐及疫情管制使得倫敦如何調適面臨挑戰。

英國周一宣布，從周三 (16 日) 凌晨開始，首都倫敦和英格蘭東南部部分地區的防疫管制將升高到第 3 級，餐廳和酒吧須關閉，民眾也不能在室內和大多數戶外場所聚集。

但計多餐廳和酒吧正準備印迎接一年中最忙碌的耶誕和新年假期，依靠這兩周收入的員工要為暫時停業做好準備，有業者表示，付出的代價將非常大，而且餐廳和酒吧還有備料庫存的問題，甚至會讓更多的餐飲業永久關閉。

儘管疫情期間減少的消費者支出，意味著一旦經濟重新開放就可以利用更高的儲蓄擴大消費，但倫敦由於工作習慣的改變，可能無法從中充分受益。

倫敦的海外回國就業比率遠比香港和法蘭克福來得低。(來源：Bloomberg)

與香港和包括法蘭克福在內的德國這樣的國家相比，倫敦的回國就業比例要小得多；就算和紐約相比，紐約有龐大的通勤族進入市區工作，這些人流創造商店、餐館和酒吧的消費。

一場完美風暴似乎正在倫敦引爆

倫敦商會執行長 Richard Burge 表示，疫情下經濟復甦乏力、第三級防疫管制及英國脫歐等潛在不利因素，似乎都在倫敦引發一場完美風暴。

明年擴大英國業務的金融公司僅 10%

諮詢公司安永 (EY) 上個月表示，英國脫歐和英國抗疫措施使得明年計劃在英國建立或擴大業務的大型金融服務公司降至 10%，和四月調查時的 45% 大為下降。

倫敦市中心租金下跌 25%

此外，STR 數據顯示，旅遊業和酒店業一項重要的行業獲利能力指標下跌了 80% 以上。 由於對 Airbnb 的租賃需求不足，許多房東改為向長期租戶提供住房，導致倫敦市中心的租金下降了 25%。