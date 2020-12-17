【富蘭克林】股債兼備，存投組兩「全」其「美」

富蘭克林證券投顧表示，展望 2021 年，隨著安全且有效的疫苗問世並逐步普及，全球經濟將從修復期進入到穩健增長階段，輔以主要央行維持低利寬鬆，有助延續風險性資產多頭行情，低利率環境下看好高成長及高息資產的投資機會，建議投資人不妨以側重創新成長股配置的美股基金搭配全球高收益債券基金，建構股債兼備的投資組合，在可控的風險範圍內參與景氣復甦的成長契機。

富蘭克林坦伯頓美國機會基金經理人葛蘭 ‧ 包爾表示，展望 2021 年，隨著美國經濟回暖，今年因為疫情而被壓抑的需求將獲得釋放，美國經濟可望持續復甦，樂觀看待美國後市，在低利率、低通膨及溫和成長的經濟環境中，創新成長股料將持續擔綱多頭主流。產業布局以科技及醫療類股為核心，數位化轉型仍處於初期階段，科技身為變革推動者的角色將在未來十年持續增長，醫療產業受益於全球人口高齡化及中產階級對於醫療需求增加，長期前景佳。另外，我們也在消費耐久財及工業類股找到投資機會，看好消費習慣改變加速電子商務發展，以及供應鏈在地化帶動工廠數位化和產線自動化需求的市場商機。選股上鎖定具創新能力、有強大競爭優勢，而且資產負債表穩健的高品質公司。

富蘭克林華美全球高收益債券基金（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金）經理人張瑞明 * 表示，目前美國高收益債券殖利率無論是相較於投資等級債券或者全球政府公債，仍高出許多，短期內仍應留意債券違約率的變化，但預估違約率應已來到高原期，2021 年全球經濟若能逐步擺脫疫情枷鎖、持續復甦，企業獲利回升下信用風險亦可望隨之下滑，預估 2021 年全球高收益債市仍有利可圖。投資策略將精選持債，透過主動配置，如側重評等較佳的 BB 級債券或防禦型產業，以控制信用風險，尋求固定收益之目標。

富蘭克林證券投顧表示，市場波動是常態，與其隨著消息面而起舞，以長線角度作資產配置規劃才是投資勝負的關鍵，據統計，追溯過去 20 年任一個月進場投資三年的循環報酬率，相較於百分百投資美國股市，納入全球高收益債之後，可發揮提高正報酬機率並收斂潛在下檔風險的效果，一股一債即可輕鬆打造攻守兼備的投資組合。

* 資料由富蘭克林華美投信提供，富蘭克林華美投信獨立經營管理

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