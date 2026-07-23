常廣海外市場多點開花 看好全年營收突破高峰

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-07-23 18:43

微創手術器材廠常廣 (6730-TW) 2025 年營收達 4.88 億元，創歷史新高，常廣今 (23) 日指出，隨著海外市場多點開花，歐洲、中東成長動能強勁，中國市場搭上機器人手術趨勢，加上美國市場順利接單並出貨，看好今年營收有望突破高峰。

常廣董事長陳政宏(右)、總經理陳正雄(左)。(圖：常廣提供)

常廣表示，歐洲市場透過導入雙極電燒刀、腹腔鏡手術器械及整合式產品套組，轉型為整體解決方案提供者，其中以希臘表現最為亮眼，希臘上半年營收年增 28.74%，同步推升歐洲市占率。

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中東市場方面，常廣指出，阿曼成為重要成長引擎，受惠當地經銷網路商話，以及小兒外科應用持續拓展，阿曼今年上半年營收年增 2.46 倍。

常廣提到，中國市場搭上機器人手術發展趨勢，以單孔腹腔鏡手術通路裝置，對接機器人手術需求，帶動上海、浙江等地區銷量，而該產品今年上半年的銷售淨量年增 31.99%。

美國市場方面，常廣旗下腹腔鏡手術沖吸管及器械在 2025 年獲得美國 FDA 510(k) 醫療器材核准，並在今年順利接單、開始出貨。