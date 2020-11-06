生技中心攜撼訊、百歐防疫三箭齊發 搶快篩試劑商機

生技中心成立全台首個生技醫療領域加速器，並培育新創公司百歐生醫，再引介撼訊 (6150-TW) 子公司撼衛生醫共同合作，目前開發出 3 項產品，包括抗體快篩檢測試劑、抗原快篩檢測試劑及多元檢測平台，其中，抗體快篩研發進度最快，已取得歐盟 CE 認證，並出貨 10 萬人份，同時也已備妥 50 萬人份隨時出貨。

百歐執行長李彰威表示，抗體快篩檢測試劑，已透過國衛院取得 30 例陽性、75 例陰性血清檢體進行比對測試，測試結果顯示，陽性、陰性對比高達 100%，且抗體快篩只需採集少量血液樣本，檢測時間約 5-8 分鐘後，即可判斷新冠肺炎感染者的體內 IgG 與 IgM 數值，該產品已取得歐盟 CE 認證。

李彰威指出，抗體快篩試劑是由百歐研發，委由撼威生醫銷售至海外市場，該產品自取得台灣、歐盟認證後，已累計出貨 10 萬人份，銷售國家為新加坡、泰國等東南亞國家，部分則銷售至美國實驗室進行測試，看好海外疫情未趨緩，檢測需求量不減，目前已備貨約 50 萬人份隨時可出貨。

撼訊總經理陳威劍表示，公司 3 年前成立撼衛生醫，而撼訊本業是顯示卡，透過撼衛生醫做出癌症影像醫療檢測，此次與百歐合作拓展外銷通路，除東南亞國家外，也有拓展印度、巴西、日本等國家。

抗原快篩試劑則是透過採集鼻黏膜檢體，同樣只需等待 5-8 分鐘，即可檢測出感染者鼻腔黏膜上是否存在病毒抗原，有助校園、工廠、機場等急需大量篩檢場域，降低時間、人力成本，該產品已進入 TFDA 審查階段，待與醫療機構第三方驗證數據出爐後，將再申請核准製造許可。

多元檢測平台方面，百歐指出，平台結合 AllCHECKTM 電晶片裝置，整合 AI 智慧判讀與雲端系統，5 分鐘可判斷人體內新冠病毒核酸、抗原和抗體數值，同時能依據數值來分析感染程度。