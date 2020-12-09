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人民幣強升 突破6.5大關 近兩年半新高

人民幣強升 突破6.5大關 近兩年半新高(圖片:AFP)
人民幣強升 突破6.5大關 近兩年半新高(圖片:AFP)

市場持續關注美國財政刺激計劃，加上英國開始接種疫苗，跨出後疫情時代的新里程，消息刺激周三 (9 日) 市場風偏好，美元指數在亞洲盤勢再度回檔，人民幣在午盤時段更一舉升破 1 美元兌 6.5 大關，創 2018 年 6 月下旬以來的新高，邁向 6.4 字頭時代。

資料來源: 新浪財經, 離岸人民幣日線走勢
資料來源: 新浪財經, 離岸人民幣日線走勢

在離岸人民幣強升之下，也帶動在岸人民幣走勢，在岸人民幣美元匯率最高升值至 1 美元兌 6.5213 人民幣，同樣創 2018 年 6 月下旬以來的新高。

今年以來，離岸人民幣美元匯率升值幅度達 6.6%，在岸人民幣美元則升值 6.3%。

野村認為因疫苗研發進展、全球明年有新一波刺激政策將推出，以及美國新政府預期中的政策等因素，亞洲貨幣應會以明顯升值之勢進入 2021 年第一季。

當中以離岸人民幣韓元和印度盧比可能是升幅最大的三個主要亞洲貨幣，至於菲律賓比索和泰銖的短線前景也不差。

長期來看，隨著市場開始反映政策正常化的預期，亞幣可能在 2021 年下半年開始出現震盪。對於部分亞洲國家貨幣政策可信度的擔憂恐將導致其匯率表現走弱，當中以印尼和泰國兩國貨幣最顯著。

截至 13:30 止，離岸人民幣升幅縮小，重新回到 1 美元兌 6.5 美元之上，暫報 6.5031，升值 135 基點，升幅 0.2%。
 

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