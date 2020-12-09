人民幣強升 突破6.5大關 近兩年半新高

市場持續關注美國財政刺激計劃，加上英國開始接種疫苗，跨出後疫情時代的新里程，消息刺激周三 (9 日) 市場風偏好，美元指數在亞洲盤勢再度回檔，人民幣在午盤時段更一舉升破 1 美元兌 6.5 大關，創 2018 年 6 月下旬以來的新高，邁向 6.4 字頭時代。

資料來源: 新浪財經, 離岸人民幣日線走勢

在離岸人民幣強升之下，也帶動在岸人民幣走勢，在岸人民幣對美元匯率最高升值至 1 美元兌 6.5213 人民幣，同樣創 2018 年 6 月下旬以來的新高。

今年以來，離岸人民幣對美元匯率升值幅度達 6.6%，在岸人民幣對美元則升值 6.3%。

野村認為因疫苗研發進展、全球明年有新一波刺激政策將推出，以及美國新政府預期中的政策等因素，亞洲貨幣應會以明顯升值之勢進入 2021 年第一季。

當中以離岸人民幣、韓元和印度盧比可能是升幅最大的三個主要亞洲貨幣，至於菲律賓比索和泰銖的短線前景也不差。

長期來看，隨著市場開始反映政策正常化的預期，亞幣可能在 2021 年下半年開始出現震盪。對於部分亞洲國家貨幣政策可信度的擔憂恐將導致其匯率表現走弱，當中以印尼和泰國兩國貨幣最顯著。

截至 13:30 止，離岸人民幣升幅縮小，重新回到 1 美元兌 6.5 美元之上，暫報 6.5031，升值 135 基點，升幅 0.2%。

