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出口商拋匯潮 台幣強升逾3角觸及28.14元 續寫23年半新高

出口商拋匯潮 台幣強升逾3角觸及28.14元 續寫23年半新高。(鉅亨網資料照)
出口商拋匯潮 台幣強升逾3角觸及28.14元 續寫23年半新高。(鉅亨網資料照)

受出口商持續拋匯影響，新台幣美元今 (15) 日漲勢再起，早盤強升 3.1 角，最高衝上 28.14 元，續寫近 23 年半新高，但股匯呈現脫鉤，台股早盤翻黑下挫，跌逾百點。央行本周四 (17 日) 將舉行理監事會議，市場關注總裁楊金龍如何看待台幣匯率及應對措施。

新台幣美元今天以 28.3 元開盤後，隨即展開猛烈攻勢，一度來到 28.14 元，升逾 3 角，逐漸往 28 元整數關卡靠攏，不過，預料央行仍將維持尾盤調節策略，市場同步關注，在亞幣升值潮的壓力下，央行是否會再度緩步放手收盤 28.4、28.3 元關卡。

央行近來逐漸放手彭淮南防線 28.5 元等多道重要心理關卡，實質交易區間不斷向下移，引發出口商恐慌性拋匯，加上季底賣美元的需求本來就較大，台幣可說是「升升不息」，外資則因耶誕長假即將到來陸續結帳，已連續 4 個交易日賣超台股。

觀察非美貨幣走勢，泰銖歐元英鎊台幣同調，維持升值的走勢，離岸人民幣則貶值 0.21%，韓元日圓、新加坡幣及澳幣紐元均走貶。

工商協進會理事長林伯豐昨天再度談及新台幣匯率議題，他指出，匯率強勢會影響整個投資環境，恐造成供應鏈重整，盼央行慎重考慮台灣企業的生存。央行 17 日理監事會議將登場，外界聚焦匯率與利率的雙率議題，利率可望連三凍，此外，打炒房議題也是焦點之一。

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