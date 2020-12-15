股神戰友孟格：疫情影響持續一年 未來10年股票收益低落

「股神」巴菲特戰友、高齡 96 歲的孟格 (Charlie Munger) 周一 (14 日) 預估，等到疫苗廣泛接種，COVID-19 疫情將在大約一年後變得無關緊要。

美國防疫史出現重大里程碑，一名護理師在周一接種疫苗，是全美第一人。幾小時後，這位波克夏副董事長接受加州理工學院 (Caltech) 採訪時說：「真神奇，我曾見證小兒麻痺疫苗根除病毒。疫苗會在全世界分發，速度快得讓你頭暈目眩。」

波克夏在疫情期間並未倖免於難，由於航空旅遊需求大幅下滑，波克閜旗下航太零件生產事業減記 100 億美元資產。

孟格預估股票報酬率不如人意，接下來 10 年的投報率低於過去 10 年。

他並警告量化寬鬆 (QE) 和政府赤字規模，已經達到近年少見的龐大水準。「我們身處未知的領域。過去沒有像我們這樣的例子，在這麼長的時間裡靠如此龐大的 QE 支撐，卻沒有出問題。我想我們相當就快要步入玩火的邊緣。」

在這場訪談中，孟格還談了科技變革、職涯熱情和人生哲學。以下是 Business Insider 從他的虛擬演說中，摘錄出的箴言：

●令人驚訝的是，像我們這些長期占上風的人一直努力不要做出愚笨的事，而不是想著如何讓自己更變得聰明。

●科技是殺手，也是機會。

●美國最出色的投資公司大概是 Sequoia，這家創投熱烈知支持現代科學，手握的資金和投資績效遠勝其他人。Sequoia 是蘋果、Google 和 Airbnb 的早期投資人。

●談投資策略：會讓你想做的唯一一件事情，就是避免犯下愚蠢的錯誤，了解自己優勢的極限。這點很難做到，因為人腦自然會讓你自以為比其他人聰明許多。

●談科技股：沒人知道泡沫何時破滅，不能因為這是那斯達克，就斷定它很快會重演歷史。

●談個股：我在零售業最不想和好市多 (CSCO-US) 槓上。