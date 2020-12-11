新加坡12/18起解除對台入境限制 外交部：有利研議旅遊泡泡

新加坡政府擴大開放邊境，當局今 (11) 日宣布，從 18 日起解除對來自台灣的旅客入境限制。外交部對此表示肯定，並表示這項措施將使雙方人民逐漸恢復交流互訪，有利兩國研商實施旅遊泡泡的可能性。

國際新冠疫苗研發陸續傳出捷報，英國率先核准施打，而新加坡在疫情獲得控制後，也逐漸開放邊境，星國民航局指出，台灣擁有完整的公衛監測系統，並成功控制病毒傳播，過去 28 天內沒有任何本土感染案例，從台灣移入病例的風險很低。

外交部指出，星國這次開放來自台灣旅客入境，以檢測代替居家隔離，有助雙方累積經驗及互信，以利研商兩國實施旅遊泡泡的可能性。外交部會持續密切關注相關資訊及疫情發展，配合中央流行疫情指揮中心的政策，隨時進行評估。

新加坡的開放措施將於 18 日起正式實施，旅客必須在出發前 7 至 30 天內向新加坡民航局線上申請單次入境「航空通行證」(Air Travel Pass, ATP)，以及抵達星國前 14 天內沒有前往其他國家旅行的紀錄，抵達新加坡後，必須立刻接受武漢肺炎核酸檢測；如果檢測結果為陰性，就可以自由活動，不須居家檢疫。

外交部表示，台灣與新加坡長久以來在經貿、投資、文化、觀光各領域的交流合作密切。今年疫情爆發時，醫療口罩需求急迫，我國優先對新加坡出售口罩原料熔噴不織布，也曾經捐贈星方醫療口罩及 N95 口罩，充分展現抗疫無國界。