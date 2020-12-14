央行力抗亞幣升值潮 台幣豬羊變色終止連4升收28.45元

亞幣升勢再起，新台幣兌美元匯率今 (14) 日一度勁揚近 3 角，升抵 28.142 元，續寫 23 年半新高，「小碎步」向 28 元整數關卡靠攏，不過，在央行尾盤進場調節下，台幣匯價豬羊變色由升轉貶，終止連 4 升的態勢，收在 28.45 元，小貶 1 分。

新台幣兌美元今天以 28.3 元開出後，隨即走升，上午一路在 28.15 元附近徘徊，市場上，美元買盤仍空虛，出口商適逢季底實質拋匯需求強勁，再加上恐慌性賣壓湧現，午盤後台幣一度升至 28.142 元，升值 2.98 角，並再度攀上 23 年半新高。

央行尾盤出手調節匯率，台幣升幅全都回吐，終場翻貶，以 28.45 元作收，中斷連續 4 個交易日走升的紀錄，台北外匯市場成交值為 11.59 億美元，元太外匯成交值為 3.53 億美元。

匯銀人士分析，新台幣升勢煞不住，央行「彭淮南防線」上周五正式失守，在美元弱勢、人民幣續強的趨勢下，台幣升值壓力越來越大，若國際熱錢持續流向台灣，27 字頭可能不遠了，央行將於本周四 (17 日) 舉行理監事會議，匯率政策引發市場關注。

觀察非美貨幣走勢，台幣與韓元今天同步由升轉貶，不過，其他亞幣相對強勢，其中，離岸人民幣兌美元強升 0.22%，日圓也升值 0.25%，泰銖與新加坡幣分別升 0.13%、0.28%。歐元升 0.32%、英鎊升 0.25%，泰銖及紐元升勢最為強勁，升幅超過 0.4%。