【富蘭克林】2020年壓力測試，伊斯蘭債勝出

2020 年不幸的由新冠疫情拉開序幕，所幸將在疫苗的期待中落幕，許多投資產品歷經 V 型復甦，然而此大落大起行情也正好是對各市場壓力測試機會。以債市而言，伊斯蘭債券挾其債信品質比擬成熟先進國，而債息的風險補貼卻貼近新興國家的優勢脫穎而出。

根據彭博資訊，道瓊伊斯蘭債指數今年以來累積上漲 7.5%，表現僅稍低於全球高評級美元複合債指數不到 1 個百分點，更優於信評較差的全球高收益債指數 (漲 5.8%) 和新興市場美元債指數(漲 4%)。此外，三月信用債大崩盤時，全高收債或新興市場債單日跌幅最重均接近 4%，全球高評級複合債最重下跌 2%，而伊斯蘭債指數只有跌 1.3% 較輕(除道瓊伊斯蘭債指數外，其餘以彭博巴克萊債券指數為例，截至 12/11)。

富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金 (本基金之配息來源可能為本金) 經理人莫海迪．柯弗表示，伊斯蘭債獨特之處在於其產品設計須符合嚴謹的伊斯蘭教律，因此就需求面有龐大的伊斯蘭金融機構或伊斯蘭教投資人提供穩固支撐；另就供給面，南亞和波灣政府為提升於伊斯蘭金融中心的地位，提供規律又高品質的債券供給。例如，今年當全球不論投資級或高收益級的企業或政府大舉發債，創下紀錄以來最高的年度發債量，伊斯蘭債的發債卻仍持穩於自己的節奏，維持與去年相當水準，供給和需求結構比其他擁擠的傳統債市更健康。

富蘭克林證券投顧表示，2020 年對多數政府是極具挑戰的一年，財政收入因經濟活動受限、企業倒閉或虧損而降低、財政支出卻因提出紓困計畫而增加，導致發債量增加，債務存量改寫新高。然而各國間還是有體質上的差異，例如由國際貨幣基金十月預估，佔道瓊伊斯蘭債指數成份國家前三大 (合計七成) 的阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯和印尼，2020 年其政府負債佔國內生產毛額的比重介於 33%~38% 間，遠低於美國的 131%，凸顯伊斯蘭債市內的高品質主權債投資機會。

莫海迪．柯弗表示，聯準會可望將維持極低利率至 2023 年，這類的寬鬆政策訊號為支撐美元計價信用債的多頭基礎。因此，若有季節性較多的新發債供給或評價面調整時，都可視為再進場配置的良機。

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