疫情持續延燒 谷歌延長在家辦公時間至明年9月

全球新冠肺炎疫情持續延燒，有報導指出，美國科技巨頭谷歌 (GOOGL-US) 將延長員工遠距工作的日程，至少將延至明年 9 月。

谷歌表示，將允許員工在家辦公直到明年 9 月，較原先訂定的日期更長。谷歌先前宣布，員工在家辦公直到明年 6 月 30 日。

谷歌母公司 Alphabet 執行長 Sundar Pichai 在週日 (13 日) 晚間給員工的一封電子郵件中表示，谷歌也正在測試彈性工作週的概念。根據該計劃，谷歌的員工每週至少要在辦公室工作 3 天，而其他幾天則要在家工作。

「我們正在衡量一種假設，即靈活的工作模式將帶來更高的生產力、合作和幸福感。」Pichai 說道。

微軟創辦人比爾蓋茲 (Bill Gates) 警告表示，未來 4 到 6 個月可能將會是美國新冠肺炎疫情最嚴重的階段。他指出，目前美國疫情依然嚴峻，在短期內仍將是個壞消息。

他引用美國華盛頓大學醫學院「健康計量評估研究中心」(Institute for Health Metrics and Evaluation) 的研究模型表示，到 2021 年 4 月，美國可能再新增死亡病例數多達 20 萬人。

美國疾病控制與預防中心 (CDC) 主任 Robert Redfield 也曾表示，美國約有 90% 的醫院位於「熱區和紅色區」，並且 90% 的長期照護機構都位於傳染程度高的地區。他預期未來幾個月將是美國公共衛生史上最困難的時期。