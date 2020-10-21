谷歌遭遇反壟斷訴訟股價卻逆勢上漲 3點潛在因素成關鍵

美國司法部周二 (20 日) 正式向科技巨頭 Google(GOOGL-US) 提起反壟斷訴訟，谷歌股價反而逆勢上漲，彭博分析，市場訂價、谷歌商業實力與消費者習慣是帶動股價上漲的潛在因素。

美國司法部周二表示，谷歌在網路搜尋引擎和廣告業務上存在非法壟斷行為，為了維護或擴張自身力量排擠其他競爭者，遭法院要求應就其廣告業務進行調整，此外，其他業務也正被調查當中。

對於谷歌而言，廣告業務幾乎占了企業營收 6 成，營收結構恐面臨調整，然而，消息一出後，谷歌仍以紅盤作收，報每股 1551.08 美元，盤後續揚 1.27%。

市場已定價

彭博指出，對於市場投資人而言，反壟斷訴訟消息可能在此之前已完成定價。近期媒體皆已報導谷歌將成為美國司法部調查的焦點，華爾街分析師也針對反壟斷提出許多研究報告。

谷歌商業實力不容小覷

有一派市場人士猜測，任何矯正反壟斷的措施都不會劇烈、永久地影響谷歌在網路廣告的獲利能力，Sanford C. Bernstein 的分析師 Mark Shmulik 便表示，谷歌對反壟斷訴訟的曝險「有限」。

消費者已定型

儘管屆時美國可能以增加消費者的多樣性為由，禁止谷歌向蘋果等合作夥伴支付數十億美元，使旗下搜尋引擎不再被設為預設瀏覽器，但消費者習慣已經養成，最終仍可能會選擇谷歌。

不過，一些評論家也看壞谷歌的未來，紛紛呼籲將搜尋引擎與 YouTube、谷歌地圖、廣告技術、Chrome 瀏覽器和 Android 操作系統等其他附加服務拆分。

現階段仍無法保證谷歌能自反壟斷訴訟中安然脫身，目前各州檢察長仍在對 Google 其他業務展開調查，市場預期未來幾周可能面臨更多訴訟，其中以德州為首的州檢察長，將在 11 月向 Google 提出另一項針對網路廣告的訴訟。

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