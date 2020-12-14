〈陸股盤後〉消費類股抬頭 上證止跌上漲0.7%

周一 A 股三大指數開低走高，收盤幾乎收在今日最高點。中國中央政治局召開會議，表達要強化內需市場，相關消費概念股反彈上漲。

不過中國中央政治局另一重大焦點就是反壟斷，雖然沒有直接點名網路科技企業，但市場認為網路科技廠可能是重災區。

而為配合政策指導，今日中國主管機關立即拿阿里巴巴、騰訊等三家企業開刀，以反壟斷做出行政處罰。而這個裁罰對投資人情緒影響不大，利空層面只在被點名的個股。

盤面上，食品飲料、白酒、航空、玻璃陶瓷、國際貿易漲幅較大；煤炭、鋼鐵、高速公路、化纖、石油等類股跌幅較重。

資料來源: 東方財富網, 上證綜指日線走勢

截至收盤，上證上漲 0.66%，報 3369.12 點；深證上漲 1.01%，報 13692.13 點；創業板指上證 1.44%，報 2726.60 點。

北向資金進出方面，周一北向資金買超人民幣 2.23 億元，其中滬股通賣超人民幣 15.2 億元，深股通買超人民幣 17.43 億元。

產業消息

中國太陽能產業協會預估在十四五期間，中國年均新增裝機有望達 70～90GW，全球有望達 222～287GW。同時在需求高漲的帶動之下，矽晶圓及相關零組件的大尺吋化、HJT 電池等將成為太陽能產業下一個十年的熱門領域。利多消息刺激太陽能類股上漲，嘉寓股份漲停、捷佳偉創大漲 6.8%、新萊應材大漲 6.18%。

中信建投看好，隨著中國 95 後、00 後愛美觀念深化、對醫美接受度更高，在消費升級下醫美產業未來成長潛力大。東寶生物、悅心健康、朗姿股份、奧園美谷應聲漲停。

法人觀點

國泰君安證券，上證在上有壓力下有支撐之下，將維持 3100～3500 區間震盪格局。不過，明年施打疫苗普及後，2021 年全球經濟復甦已是投資圈的共識，以中國來看景氣周期、金融與大宗物資等會受惠。但另一方面也要留意，中國國內政策的退場及信用緊縮的預期，是制約投資人風險偏好的一大利空。