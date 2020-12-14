本周A股最大解禁周 A股開局平穩

本周中國 A 股市場將面臨今年度第三大的禁售股解禁潮，也是 12 月份最大的解禁規模。本周將有 46 檔個股解禁，依照最新收盤價計算，合計解禁市值達 1910.73 億人民幣。在 A 股不斷回檔震盪整理中，本周的解禁潮會為 A 股帶來何種影響仍待觀察。

周一 (14 日) 在上午收盤前，A 股三大指數保持紅盤，漲幅介於 1%～0.4% 之間。投資人信心暫時未受到解禁潮的影響。

資料來源: 東方財富網, 創業板指日線走勢

而在本周解禁前夕，這 46 檔個股跌幅較重。根據統計顯示，將要解禁的 46 檔個股，12 月以來股價平均下跌 2.16%，同期上證則下滑 1.31%。

不過這 46 檔個股中，12 月以來累計漲幅逾 10% 的有 4 檔，分別是華自科技、萬孚生物、ST 商城，及萬興科技。當中，華自科技自 12 月以來股價累積漲幅達 15%，排名第一。

另一方面，股價跌幅累積超過 10% 的有 4 檔，分別是華昌達、旺能環境、海能達、博匯科技，當中博匯科技的跌幅最大，下跌 12.45%。

以業績表現來看，這 46 檔中有 41 檔前三季出現獲利。華能水電前三季純益達 43.47 億人民幣，排名第一。至於仍在虧損且前三季純益年減幅度較大的則有華自科技、用友網絡、慈文傳媒、華昌達和 ST 商城。

依照解禁股數佔總股本的比重來看，本周解禁股中共有 5 檔解禁股股數佔總股本比率超過 50%，分別是中航沈飛、深南電路、名臣健康、成都燃氣和華能水電。其中，中航沈飛和深南電路的解禁比重最高，解禁股數佔總股本的比重均為 67.05%。

對於在解禁潮時大股東減碼的動作，業界認為在 A 股市場，減碼是一種市場行為，大股東減碼只要不違法，應該無可厚非，特別是創投基金，所以合理的減碼是能實現良性循環。不過一些大股東的減碼或許也是對公司前景的不看好，投資人應該仔細研究。

