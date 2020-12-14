「鬼滅之刃」日本票房衝破300億日圓 月底推MX4D、4DX版本

日本超人氣漫畫「鬼滅之刃」的電影版動畫，「鬼滅之刃劇場版 無限列車篇」在日本當地的票房收入，截至 13 日 (週日) 時已突破日幣 300 億日圓大關，達到 302 億日圓。也是自「神隱少女」以來，日本院線第二部票房破 300 億日圓的電影。而 MX4D、4DX 版本，也決定 12 月 26 日起在日本上映。

鬼滅之刃的原著漫畫系列，在日本當地已賣出 1.2 億本。在製作成電影版動畫後，於今年 10 月 16 日在日本院線上映。票房在短短 59 天就超過 300 億日圓，創下日本影史最快紀錄。

估計在短期內就可超越動畫大師宮崎駿的 2001 年作品「神隱少女」所保持的 308 億日圓票房紀錄。

鬼滅之刃劇場版無限列車篇，是以大正時代的日本來作為故事背景，內容描述年少的主角們為了保護列車乘客，而與鬼怪們展開一連串的戰鬥。劇情與去年在電視上所播放的卡通後續發展有關，也因此吸引了眾多觀眾。

根據電影片商東寶 (9602-JP) 等說法，從今年 10 月 16 日上映後，在截至 12 月 13 日為止的 59 天時間，日本國內共有 2253 萬人次欣賞該片，累計票房收入也達到 302 億日圓。

而過去在 2001 年的時候，當年的「神隱少女」票房，則是花了 253 天時間才突破 300 億日圓。

另外，片商也決定自 12 月 26 日起，將於日本全國 82 家電影院上映 MX4D、4DX 的版本。屆時，前 30 萬名觀眾也都將獲得無限列車車票造型的壓克力鑰匙圈。