寶雅Q3獲利年增逾3成 EPS 7.03元再寫單季新高

連鎖生活美妝店寶雅 (5904-TW) 今 (26) 日公布第三季財報，稅後純益 6.87 億元，年增 37%，每股純益 7.03 元，寫單季獲利新高紀錄，累計前三季稅後純益 15.8 億元，年增 14.5%，每股純益 16.17 元。

由於內需明顯回溫，加上三倍券政策有效帶動實體零售買氣，寶雅第三季合併營收 47.63 億元，年增 14.89%，營業毛利 21.33 億元，年增 19.8%，毛利率 44.79%，年增 1.84 個百分點，營業利益 8.76 億元，年增 36.07%，營業利益率 18.4%，年增 2.87 個百分點，本業獲利能力持續提升。

寶雅表示，截至前三季全台共有 250 家分店，目標至年底上看 280 家 (寶雅 250 家、寶家 30 家)，而明年可望正式突破 300 家里程碑達 335 家 (寶雅 270 家、寶家 65 家)。

隨著寶家持續增加產品數並優化產品組合，目前寶家的平均客單價為 300-350 元，優於去年不到 300 元，寶雅目標至明年產品數將由今年的 2.5 萬項再增至 3.5 萬項，並將集中於更具市場潛力的北部和中部展店，明年寶家店數仍將翻倍成長，第二品牌維持成長動能。

寶雅除持續展店腳步，為吸引顧客提高單次消費金額，預計 12 月推出寶雅 Pay，法人指出，據其他零售通路經驗，使用行動支付的會員單次消費金額將優於整體平均 1.5-2.5 倍。

由於寶雅預期現有 580 萬會員將有約 20% 使用寶雅 Pay，法人預期，將可提高平均客單價、並增加顧客忠誠度，有利帶動明年同店營收持續成長。