兩大電商集團11月營收同創高 富邦媒單月衝破90億元 年增近4成

電商年度大檔雙 11 挹注下，兩大電商集團今 (10) 日 11 月營收均繳出亮眼成績，富邦媒 (8454-TW) 和網家 (8044-TW) 均寫單月新高，其中，富邦媒單月衝上 92.65 億元，月增 87.68%、年增 38.67%，前 11 月合併營收不僅超越去年全年，更衝破 600 億元再寫新高，而網家 11 月營收也來到 52.63 億元，月增 67.07%、年增 12.19%。

富邦媒說明，11 月在雙 11 活動挹注下買氣狂飆，雙 11 當日全天網站湧入千萬造訪人次，創造單日銷售額突破 30 億元的佳績，在 11 天的檔期中，品牌紛紛展現超強的號召力，各類別前三名品牌雙 11 檔期分別創下 50-100% 以上不等成長，最高甚至成長達 300%。

富邦媒進一步指出，以網路購物表現最旺，11 月營收年增 43%、月增 97%，業績占比達 95%，其中，行動購物業績年增 58%，在網購業績占比約達 75%；各品類中以居家生活成長 50%、美妝保健成長 47%、3C 家電成長 44%、健康休閒成長 38%，以及流行精品成長 33% 較多。

網家則說明，雙 11 檔期首度推出情境式購物有效帶動買氣，旗下 PChome 24h 購物於活動期間，美妝商品銷量年增率高達 2 倍、3C 通訊、家電和戶外商品銷量也有 1.5 倍佳績，而全檔期行動支付訂單數較去年同期增長近 2 倍，全站新客比例也攀升至 50%。

同時，網家子公司露天拍賣、商店街、Pi 拍錢包營運加持，結合創新營銷、流行趨勢、市場洞察、深入在地等多元面向，挹注營運成長動能。

累計前 11 月，富邦媒和網家均已突破去年全年營收水準，富邦媒達 607.16 億元，年增 30.1%，網家也達 396.99 億元，年增 12.74%。

展望 12 月，富邦媒、網家均樂觀看待，雙 12 促銷活動將持續挹注第四季表現，富邦媒表示，momo 雙 12 加足馬力推出「1212 夢想盛典」活動，網家旗下 PChome 24h 購物則推出「1212 絕不放過」購物盛典，全力衝刺年底業績。