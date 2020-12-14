盤前財經大事搶先讀2020年12月14日

今日操盤前瞻

日本央行短觀報告

OPEC 油市展望報告

新股掛牌：安普新

法說會：億泰、科風、龍燈 - KY、必應

備貨預期心理大於實質需求 半導體庫存調整疑慮升溫

8 吋晶圓代工需求暢旺，產能供不應求，在產能吃緊下，也引發半導體庫存調整疑慮升溫；業者認為，市場多少會出現重複或超額下單情況，也有業者認為，目前下游廠商備貨的預期心理大於實質需求，最快明年第一季就可能出現庫存調整，但也不排除需求仍熱絡，就不會出現修正。閱讀全文...

印度廠遭破壞 緯創：配合調查 將儘速復工、保障員工工作權益

代工大廠緯創 (3231-TW) 印度廠遭外部不明人士破壞，緯創昨 (13) 日發出聲明表示，公司一向遵守法律，將全力支持、配合相關當局及警方進行調查，也強調將儘速完成復原復工運作，保障員工工作權益。閱讀全文...

央行打炒房 銀行轉攻自住客房貸殺價潮蠢蠢欲動

中央銀行出手打炒房，針對建商購地餘屋貸款祭信用管制，遏止建商炒作房市，而此次信用管制也勢必波及銀行土建融業務，在資金去化管道有限的環境下，不受這波打炒房影響的首購自住客將成銀行積極耕耘目標，甚至不排除再掀殺價搶貸。閱讀全文...

歐洲年底前有望釋百萬劑快篩標案 台廠分食大餅

新冠肺炎疫情持續壟罩歐洲，加上歐洲尚未啟動新冠疫苗施打，快篩試劑需求持續升，法國、德國等中央、地方政府擬年底前再釋出百萬劑快篩標案，台廠寶齡富錦 (1760-TW)、泰博 (4736-TW) 旗下產品已取得認證，將爭取政府標案訂單。閱讀全文...

郭明錤：季節性影響 台積電明年首季 5 奈米產能利用率恐下滑

亞系外資近期示警，蘋果啟動首波砍單，台積電明年首季 5 奈米產能利用率恐降至 8 成，對此，天風國際證券分析師郭明錤最新報告指出，認為台積電 (2330-TW) 明年首季 5 奈米產能利用率將維持 100%，是過度樂觀的錯誤預期，而產能利用率降低主要受到季節性因素、iPhone 12 Pro 系列 CIS 缺貨及 iPhone 13 量產時間早於 iPhone 12 影響。閱讀全文...

新纖越南投資進展佳 擬與 PVN 進一步擴大合作

聚酯化纖大廠新纖 (1409-TW) 與越南油氣集團 (PVN) 子公司越南紡紗 (VNPOLY) 合作將滿一年，越南廠明年除了將達到產能全開的目標外，再生 DTY 加工絲也由內銷越南擴大至外銷，進度超前下，雙方也計畫進一步擴大合作。閱讀全文...