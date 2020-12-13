宅經濟發威 主板供不應求延續至明年上半年 台廠受惠

受惠宅經濟持續發酵，加上兩大繪圖晶片廠輝達 (NVDA-US)、超微 (AMD-US) 相繼推出顯卡新品搶市，提升產品效能、使用體驗，帶旺台廠微星 (2377-TW)、技嘉 (2376-TW)、華擎 (3515-TW)、撼訊 (6150-TW)、承啟 (2425-TW) 等營運衝鋒，法人預期，第 4 季板卡廠營運將衝歷史高峰，需求看旺到明年上半年。

微星、技嘉在主板、顯卡動能強勁帶動下，雖然零組件供應仍吃緊，11 月營收仍雙雙攀上歷史高峰，分別達 156.12 億元、94 億元，年增 40.1%、78.32%，也看好遠距商機、宅經濟已是疫後新常態，需求已能看到明年首季，雖然近期供給量陸續提升，但仍無法滿足市場需求。

輝達、超微瞄準宅經濟、中高階板卡市場換機潮，第 4 季起陸續推出升級版、高效能的新品，輝達就推出 GeForce RTX 30 系列顯卡，包含 RTX 3090、3080、3070 GPU 等，更一度造成市場「一卡難求」，輝達創辦人暨執行長黃仁勳則回應，年底前缺貨狀況仍難緩解，超微則是推出 Radeon RX 6000 系列搶市，包含 RX 6800、RX 6800 XT、旗艦款 RX 6900 XT 三款顯示卡。

日前更傳出，微星旗下深圳子公司恩斯邁電子顯卡新品遭竊，根據中國媒體報導，遭竊產品正是輝達新款 RTX 3090 顯卡產品，也反映近期顯卡市場需求強勁，供不應求狀態引起宵小注意。

不只微星、技嘉，華擎營運同樣亮眼，11 月營收達 15.41 億元，月增 1.85%、年增 5.52%，維持高檔，法人看好，華擎第 4 季營運也將維持高檔，但第 3 季基期較高，將較上季小幅下滑，但可望維持年增走勢，明年在需求延續、新品開始拉貨，板卡、顯卡、伺服器、IPC 產品都可望保持成長，訂單看到明年上半年。

撼訊及承啟則分別供應超微、輝達顯卡產品，同樣看好宅經濟動能延續，預期顯卡缺貨狀況將持續到農曆年前，但看好新品進一步帶動需求，至明年上半年仍維持高檔，明年營運不看淡。