宅經濟發威 微星Q3三率三升EPS 3.09元 寫新猷

電競品牌大廠微星 (2377-TW) 今 (10) 日公布第 3 季財報，受惠宅經濟發酵，電競筆電、主板、顯卡等出貨暢旺，毛利率、營益率、淨利率三率三升，單季稅後純益達 26.14 億元，季增 24.4%、年增 52.58%，創下歷史單季新高，每股純益 3.09 元，累計前 3 季賺 7.06 元，也賺贏去年全年。

微星第 3 季營收 407.55 億元，季增 15.33%、年增 24.2 %，毛利率 15.8%，季增 1.42 個百分點、年增 2.46 個百分點，營益率 7.51%，季增 0.77 個百分點、年增 1.71 個百分點，稅後純益 26.14 億元，季增 24.4%、年增 52.58%，淨利率 6.42%，季增 0.47 個百分點、年增 1.19 個百分點，每股純益 3.09 元。

微星累計今年前 3 季營收達 1045.96 億元，年增 18.3%，毛利率 14.68%、年增 1.32 個百分點，營益率 6.69%、年增 1.41 個百分點，稅後純益 59.66 億元、年增 39.6%，淨利率 5.7%，年增 0.87 個百分點，每股純益 7.06 元，賺贏去年全年。

展望未來，微星表示，受零組件吃緊影響，估第 4 季營運將較第 3 季小幅下滑，但長期仍看好宅經濟延續，有助主板、顯卡需求維持高檔，法人則估，微星可望受惠超微 (AMD-US)、輝達 (NVDA-US) 新品帶動換購商機，第 4 季營運仍將維持高檔，並優於去年同期。

另一方面，微星中國深圳廠區日前傳出火警意外，微星今證實相關訊息，但強調事件發生當下已通報消防單位處理，並未造成任何人員受傷，產線也不受影響，目前該廠區營運一切正常。

微星日前也公告 10 月營收達 138.38 億元，月增 1.46%、年增 17.17%，僅次於今年 7 月 138.4 億元高點，累計前 10 月營收達 1184.35 億元，年增 18.13%。