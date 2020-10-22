華擎Q4不淡 明年伺服器可望逐季成長

板卡廠華擎 (3515-TW) 今 (22) 日召開法說會，展望第 4 季，總經理許隆倫表示，主板、顯卡需求仍強勁，加上新品帶動，營運可望維持第 3 季高檔，明年則看好主板、顯卡、伺服器等三大產品均會成長，其中，伺服器明年將有新客戶加入，可望逐季成長。

許隆倫表示，受惠遠距工作、遠距教學需求，第 3 季主板需求優於第 2 季，隨著超微 (AMD-US)11 月新品即將推出，可望再帶動一波高階主板需求，估第 4 季出貨將維持第 3 季高檔，顯卡需求則同樣強勁。

伺服器方面，許隆倫指出，客戶第 2 季拉貨強勁，導致基期較高，加上部分海運時程遞延，第 3 季整體出貨略低於第 2 季，第 4 季在淡季、平台轉換期影響，估出貨將再較第 3 季下滑，但明年伺服器在新客戶第 1 季加入後，可望逐季成長。

展望明年，許隆倫表示，除伺服器成長外，主板、顯卡需求也可望維持高檔，估明年全球 DIY 市場將保持成長，從今年 5000 萬片，再增加 5-10% 需求，華擎主板成長可望優於產業平均，顯卡方面，也可望隨著舊產品庫存去化完畢、新品帶動下，保持成長。

華擎第 3 季營收達 51.99 億元，季增 10.22%、年增 34.6%，續創歷史單季新高，累計今年前 3 季營收達 135.13 億元，年增 41.47%。