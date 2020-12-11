再下一城！英國與越南簽署自由貿易協定

繼新加坡後，英國週五 (11 日) 宣布結束與越南的自由貿易協定 (FTA) 談判，以取代現有的歐盟 - 越南自由貿易協定。

英國駐越南河內館發布聲明表示，雙邊自由貿易協議有助於越南在關稅方面省下 1.14 億英鎊，英國則將省下 3600 萬英鎊，全面實施自貿協定後，將削減 99% 的關稅。

英國表示，2010 年至今，兩國的雙邊貿易額已成長 2 倍，並在去年達到 57 億英鎊，不過，受到疫情影響，雙邊貿易總額在今年前 10 個月減少 15％，至 47 億美元。

越南工業與貿易部長陳俊英 (Tran Tuan Anh) 表示，雙方自 2018 年 8 月以來啟動貿協談判，一旦在 12 月 31 日脫離歐盟單一市場，越南與歐盟的貿易協議將不再適用於英國，新貿易協議則於 1 月 1 日生效。

根據越南海關總署數據，作為越南在歐洲的第二大貿易夥伴，2019 年，越南對英國的商品出口額達到 57.6 億美元，進口額則達 8.568 億美元。

英國國際貿易大臣 Liz Truss 表示，與新加坡和越南的雙邊自貿協定，不僅將帶來數十億英鎊的貿易額，也為未來的數位合作夥伴關係和加入跨太平洋夥伴全面進步協定 (CPTPP) 奠定基礎。

英國此前已表達對加入 CPTPP 的高度興趣，以削減與多數亞太地區國家的貿易關稅，英國和越南週五發表的共同聲明也指出，雙方的貿易協定將會是英國加入 CPTPP 的「關鍵步驟」。