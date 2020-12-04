最後攤牌時刻 英國歐盟仍陷僵局 英鎊進入整理

英國與歐盟的貿易協議談判進度反覆，出現新的僵局，英鎊、歐元週五 (4 日) 歐洲盤前陷於整理，英鎊兌美元在早前衝上 1.3486 高點之後，已減弱來到 1.3445 附近。

漁業和公平競爭環境是英國和歐盟談判當中的難題。一位英國高級官員說，歐盟談判代表在最後一刻提出了新的要求，這是由於法國的警告，這也降低雙方達成協議的樂觀預期。

歐盟首席談判代表 Michel Barnier 準備在週五 (4 日) 返回布魯塞爾，外交官們表示，協議的大綱可能會在週六浮上水面。但英國官員認為，當前情況取得突破的可能性較小。

英國《每日電訊報》則稱英國首相強生 (Boris Johnson) 與法國總統馬克宏 (Emmanuel Macron) 之間將於週末舉行談判。英國官員說，法國在週三警告，如果協議威脅到法國的捕撈業，他們就會否決。

Barnier 之前已與英國代表在倫敦進行約一週的貿易談判，預計布魯塞爾後，向歐盟執委會主席馮德萊恩 (Ursula von der Leyen) 及 27 個成員國大使，就協議最終條款進行磋商。

另據消息人士表示，最終決定尚未作出，如果隔夜談判有所進展，Barnier 可能將返程時間推遲到週六。

知情人士說，馮德萊恩與英國首相強生，還可能在週五或週六舉行電話會議，或下達新的指示，以期敲定協議。

官員們警告說，談判仍處於非常微妙的階段，隨時可能破裂。

談判之外，歐盟 (EU) 指責英國批准輝瑞 - BioNTech 新冠病毒疫苗緊急使用許可太過倉促。歐盟和美國仍計畫在一月份批准新冠病毒疫苗。