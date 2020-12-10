朋億擬取得銳澤55.36%股權 拿到台灣半導體客戶門票

水氣化系統廠朋億 (6613-TW) 今 (10) 日召開重大訊息公布，董事會決議以不超過 3.93 億元，取得銳澤實業股份有限公司不超過 55.36% 股權，並進入董事會；由於銳澤營收多來自台灣地區，可望分散朋億中國地區營收比重過高風險，並強化與台灣晶圓代工龍頭廠合作，綜效預計明年第二季起顯現。

朋億預計，此次將以 1.13 億元購買銳澤原股東持有的 3125 千股，最快今年底交割完成，另外，以不超過 2.8 億元參與銳澤現金增資案，取得銳澤不超過 8500 千股普通股，預計明年第一季交割完成，暫定第二季起可完全認列銳澤財報，實際認列時程則以公告為主。

朋億指出，銳澤業務以氣體設備與工程服務為大宗，第一大、第二大客戶分別為美系記憶體大廠、台灣晶圓代工龍頭，去年營收約 10 億元，每股純益達 5-6 元，此次雙方結盟將有助分散地區營收、擴大合作領域。

朋億目前營收來源主要來自中國，約 7-8 成，未來併購銳澤後，一年可望增加 10 億元營收，中國營收比重也可望降至 7 成以下，有效分散地區營收比重過高風險。

朋億與銳澤雙方在業務與客戶領域也互補，朋億因專注化工設備，目前來自氣體設備的營收比重僅個位數，而銳澤則專注在氣體設備，雙方可採取共同銷售模式，一同搶進半導體客戶，且雙方客戶未明顯重疊，將有助雙方業務發展。

朋億 11 月營收 2.88 億元，月增 43.87%，年減 36.76%，累計前 11 月營收 34.58 億元，年減 14.82%。