遞延訂單發酵 朋億Q2純益年增147% 每股賺4.29元

朋億 (6613-TW) 今 (3) 日公布第二季財報，稅後純益 1.46 億元，季增 58.7%，年增 147%，每股稅後純益 4.29 元，上半年稅後純益 2.38 億元，年增 10.7%，每股稅後純益 7 元；受惠主要遞延訂單發酵，加上費用管控得宜，第二季獲利較去年逾倍數成長。
朋億第二季營收 11.4 億元，季增 21.02%，年增 12.65%，毛利率 28.07%，季增 10.39 個百分點，年增 12.63 個百分點，營益率 19.15%，季增 9.48 個百分點，年增 13.81 個百分點，稅後純益 1.46 億元，季增 58.7%，年增 147%，每股稅後純益 4.29 元。
朋億上半年營收 20.82 億元，年減 7.01%，毛利率 23.37%，年增 1.79 個百分點，營益率 14.84%，年增 2.45 個百分點，稅後純益 2.38 億元，年增 10.7%，每股稅後純益 7 元。
朋億指出，第二季受惠中國半導體、記憶體、光電等遞延設備出貨，以及工程施作進度加快，整體稼動率回升，加上有效控管營業成本及費用得宜，帶動朋億第二季獲利較去年逾倍數成長。
展望第三季，朋億認為，隨著主要客戶加速設備出貨、施作工程進度，有助營運延續上季良好動能，且目前在手訂單較去年同期成長 1 成以上，將持續挹注後續營運。