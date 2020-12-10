晶技董座：訂單交期長達5-7個月 明年營收估增2位數

全球頻率元件市場供不應求的狀況延續，晶技 (3042-TW) 訂單動能強勁，董事長林萬興今 (10) 日指出，客戶訂單排期已到明年第二季，預估 2021 年營收可望較今年兩位數成長，晶技也將投入半導體製程等小型化產品開發。

另外，受惠電動車發展，晶技產品應用從非安全性的車用影音娛樂系統，跨越到電控領域，客戶涵蓋美國及大陸電動車大廠，預估汽車應用頻率元件在晶技的營收占比，2-3 年內將從不到 5%，倍增到 10%。

晶技第三季營收以 31.4 億元改寫歷史新高，預估第四季也以 32 億元改寫新紀錄，全年營收將超越 109 億元的歷史新高紀錄，達成 3 成年成長，林萬興也認為，明年營收可望較今年兩位數成長。

由於 5G 商轉加速終端應用需求，加上 WiFi 6 及車用電子，頻率元件趨於小型化，林萬與指出，晶技明年資本支用達 10 餘億元，在產能及生產產品品質上，除擴充寧波廠小型化產品生產線 5 條，也將導入發展晶圓級封裝製程，如順利導入，將有助公司搶攻高階小型化產品。

同時，5G 應用發展也引爆高階石英元件需求，林萬興指出，2021 年全球 5G 手機可望達 4.6 億支到 4.8 億支，預期 2025 年 5G 手機滲透率將達 6 成以上，同時，5G 基地台因須增加很多小基站，預估頻率元件用量將較 4G 基站增加 2 倍，單一 5G 基地台頻率元件的採購金額，將達 4G 基站的 3 倍。

晶技過去一直搶攻 Tier2 汽車電子廠，但久攻不下，汽車應用的比重一直無法跨過營收 5% 門檻，林萬興指出，電動車上市並獲市場接受，晶技一直配合客戶端汽車電控模組設計，產品應用從非安全性的車用影音娛樂系統，進一步跨越到電控領域，客戶涵蓋美國及大陸電動車大廠，預估汽車應用頻率元件在晶技的營收占比，2-3 年內將倍增到 10%。