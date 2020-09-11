晶技8月稅前盈餘1.68億元 創41個月來新高

頻率元件廠晶技 (3042-TW) 8 月營收以 10.05 億元再創新高，也是單月營收首破 10 億元大關，今 (11) 日公告單月自結，稅前盈餘 1.68 億元，創 41 個月來單月新高，累計前 8 月稅前盈餘 10.04 億元，每股稅前盈餘 3.24 元。依晶技目前手中訂單估算，9 月訂單可超越 8 月，第三季營收將寫新猷。

晶技前 8 月營收爲 66.37 億元，年增 28.84%，由於訂單能見度高且與客戶簽長期供貨合約，今年營收可望提前突破 100 億元，較原預估提前 1 年，較 2019 年成長 19% 以上。

晶技 7 月以來進入美系客戶拉貨旺季，在美系客戶新機種的頻率元件供貨量、新機種各款供貨都提升，推升市占率成長，同時小型化元件生產良率也上揚，第三季營收、獲利雙雙走強，毛利率可望站穩 30%。

晶技產品搭配聯發科 (2454-TW) 5G 晶片，TSX(熱敏石英晶體) 產品出貨增加中；新產能擴充方面，台灣桃園平鎮擴充的 5 條小型化產品生產線已經全數到位，可挹注第四季旺季營運業績再向上提升。

日系外資日前出具報告，給予晶技「表現優於大盤」評等，目標價再由 90 元調高為 95 元，短短不到一個月，就兩度調升晶技目標價，先前 8 月 10 日已調升一次，今日再將目標價調高到 95 元，評等同樣維持「表現優於大盤」。

這是今年以來，法人對晶技給出的最高目標價，日系外資報告指出，晶技第三季營收將達 30 億元，季增 18%，年增 23%，優於公司原預估的季增 15%，預估今年稅後純益達 13.84 億元、2021 年 16.75 億元、2022 年爲 18.89 億元，獲利增幅分別爲 1.06 倍、21% 及 12.8%，今年每股純益依照目前股本 30.96 億元計算，外資估晶技全年每股純益將達 4.47 元。