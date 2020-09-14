〈晶技法說〉9、10月營收將再創新高 明年持續擴產

頻率元件廠晶技 (3042-TW) 8 月營收以 10.05 億元再創新高，也是單月營收首破 10 億元大關，晶技董事長林萬興今 (14) 日指出，目前手中訂單估算，9 、10 月營收將逐月成長，主要原因在於，晶技在台新增 5 條小型化產線，效益逐步發揮，未來也將再擴產。

晶技繼今年投入 15 億元擴充台灣平鎮廠、寧波廠及重慶產能後，林萬興強調，目前頻率元件設備採購前置期高達 8 個月，晶技已在今年提前訂購 4 條生產線，預計 2021 年於寧波廠完成安裝，有助明年產能再提升。

林萬興強調，進入後疫情時代，目前市場對包括 NB、平板及網通等遠距教學、辦公使用設備需求仍在成長，帶動晶技頻率元件銷售持續成長。

林萬興也看好，包括 5G 手機、WiFi 6 及 TWS 耳機，對於高階石英元件需求，尤其 5G 通訊基地台、網路建置完成之後， 將加速新一代的 WiFi 6 通訊環境建置，晶技預估，明年 WiFi 6 的市場滲率將高達 30%，由於 WiFI 6 對於石英元件需求頻點與目前不同，將引爆另一波的需求。

林萬興指出，以晶技營收趨勢來看，晶技 2012 年營收突破 109 億元，當時是 3G 轉換 4G 通訊的世代，目前看好今年 5G 帶動下，未來 2 年的市場需求，就晶技而言，目前已著手開發 6G 通訊應用，小型化產品更開發到 1008 規格，並準備投入以半導體製程生產的 0806 產品。

林萬興指出，積極佈署新產能與高階產品，就是看準日商無力擴充投資，目前晶技還能負擔財務狀況，因此加速產品布局，並及早配合客戶設計，搶得市場先機。

晶技 8 月營收突破 10 億元創高，稅前盈餘 1.68 億元，創 41 個月來單月新高，累計前 8 月稅前盈餘 10.04 億元，每股稅前盈餘 3.24 元。晶技 7 月以來進入美系客戶拉貨旺季，在美系客戶新機種的頻率元件供貨量、新機種供貨比重也提升，推升市占成長，加上小型化元件生產良率也上揚，第三季營收、獲利可望同步走強，毛利率站穩 30%。