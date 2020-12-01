樺漢增資發新股 取得子公司AIS(開曼)全數股權

鴻海 (2317-TW) 旗下工業電腦廠樺漢 (6414-TW) 今 (1) 日公告，增資發行新股 354 萬股為對價受讓，與子公司 AIS(開曼) 進行股份交換，取得 402.82 萬股或 37.64% 股權，若以樺漢今日收盤價 230 元估算，約當斥資 8.14 億元，而交易完成後，樺漢將持有 AIS(開曼) 全數股權，也將可認列 100% 獲利。

樺漢看好，此次股份交換案後，可藉由整合 AIS(開曼) 已建立的標準產品線、機器視覺及人機介面相關產品軟硬體業務、開發資源及經銷商通路關係，加速推動開發高附加價值及高毛利產品，實現全產品線策略，對內有著提升毛利率及營益率，對外則能提高在全球工業電腦的市占率。

AIS(開曼) 是樺漢轉投資公司，旗下持有美國 AIS 及台灣超恩 100% 股權，聚焦 AI 人工智慧的高效能機器視覺運算主機開發與設計，主要產品是高運算能力、無風扇設計、可抗震耐壓的高效能工業級計算系統。

AIS(開曼) 應用領域包括無人自駕車、機器手臂控制、AMR/AGV 控制系統、智慧無人倉儲、精密智能製造、智慧城市及軌道交通的應用環境，並已切入北美及歐洲地區國際品牌廠。

樺漢表示，除了市場擴展的效益外，換股也將帶來產品技術結合、人才組織規畫及財務成長，在四大面向均能產生高度綜效，同時也能深化產品、技術以及市場開發，對營收獲利以及長期發展帶來正面助益。

若以樺漢第三季期末普通股股本 9.32 億元估算，此次增資後，股本將增至 9.68 億元，膨脹幅度約 3.7%。