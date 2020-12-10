臉書遭美FTC和多州控告壟斷 恐被迫出售IG、WhatsApp

美國聯邦貿易委員會 (FTC) 和 46 州檢察長組成的聯盟，周三 (9 日) 對臉書 (FB-US) 提起反壟斷訴訟，臉書可能被迫出售 Instagram(IG) 和 WhatsApp 這兩項珍貴的資產，利空導致臉書股價周三收盤挫跌近 2%。

FTC 和紐約檢察長為首的聯盟在訴狀中指控，臉書長年透過買斷收購或逼迫手段打壓任何可能變成對手的新創公司，扼殺產業競爭。

臉書一次面臨兩起訴訟，成為今年秋天以來，第二家面臨重大法律挑戰的大型科技公司。美國司法部 10 月控告 Google 濫用市場權力打擊對手。

臉書周二盤中一度挫跌 3%，終場跌幅收斂至 1.9%，以每股 277.92 美元作收。

將是一場漫長的法律訴訟戰

FTC 歷經一年多調查，提出這起近年最重大的訴訟，並且試圖推翻臉書當年收購 IG 和 WhatsApp 的交易。

但鑒於當年交易由 FTC 所批准，勢必會爆發一場漫長的訴訟戰。

FTC 競爭局主任 Ian Conner 說：「個人社群網路已經成為美國數億民眾的生活核心。但臉書意圖鞏固獨占地位，剝奪了產業競爭帶給消費者的好處。我們的目標是消除臉書的反競爭行為、恢復競爭，保持自由競爭和創新。」

紐約州則是和哥倫比亞、華盛頓、關島等 46 州和屬地一同對臉書提告。

臉書法務長 Jennifer Newstead 表示，當年獲得 FTC 同意才得以收購 IG 和 WhatsApp，如今提起的兩起訴訟就像監管修正主義 (regulatory revisionism)。

她說：「政府現在想修改，向美國企業傳遞令人不寒而慄的訊息：出售不等於最終結果。人們和小企業並非出於必要而使用臉書的免費服務，而是因為我們的 app 和服務提供了最多價值。我們將捍衛人們繼續做出這種選擇。」

最新訴訟凸顯，美國民主黨和共和黨對於大型科技公司的管制更嚴格。臉書去年和 FTC 就違反消費者隱私的反壟斷官司達成 50 億美元和解，但反壟斷專家、消費者保護倡議團體和一些國會議員認為，針對大型科技公司權力擴張，FTC 需要做更多事。

針對臉書的官司預料要耗時多年，FTC 和各州無法要求臉書改變商業行為：他們必須透過法律程序證明臉書違反反壟斷法，並證明改變商業行為有其必要。

臉書也面臨歐盟的反壟斷審查。歐盟執委會正在對臉書掌控和使用用戶資料 (包含廣告目的) 進行初步調查，這可能演變成正式調查，也可能就此打住。