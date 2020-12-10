力旺攜手聯電 開發全球首個PUF應用安全嵌入式快閃記憶體

力旺 (3529-TW) 今 (10) 日宣布，公司與子公司熵碼科技(PUFsecurity)、聯電(2303-TW)，三方共同開發全球首個 PUF 應用安全嵌入式快閃記憶體解決方案 PUFflash。

力旺指出，熵碼科技 PUFflash 結合三方技術強項，將 NeoPUF 導入聯電 55 奈米嵌入式快閃記憶體技術平台，而 PUFflash 可透過內置的 PUFrt 信任根，增強嵌入式快閃記憶體的安全性，同時又能保有嵌入式快閃記憶體原先的讀取效率。

力旺與熵碼科技合作下，將強化完整服務與技術能力，透過完善數位設計，使 PUF 和嵌入式快閃記憶體以最有效率方式結合。

力旺業務發展中心副總何明洲表示，隨著 PUFflash 發展，將為客戶提供整合性解決方案，加密保護儲存在快閃記憶體中的重要資料，客戶也希望客製相關 IC，應用在物聯網與其他安全市場。

聯電矽智財研發暨設計支援處林子惠處長認為，雙方對於此次共同開發，以及在 55nm ULP eFlash 技術平台驗證的結果非常滿意，因為該製程即是專門滿足物聯網應用所需的性能表現與極低功耗。

熵碼科技執行副總楊青松表示，PUFflash 增強了 MCU 和 SoC 嵌入式 NVM 存儲的安全性，保護用戶數據和重要軟體資產，還具備防偽效益，以保護產品的供應鏈，簡化產品生命週期的管理工作。

聯電目前已與數十家客戶在其極具成本效益的 55ULP (Ultra Low Power) eFlash 技術平台展開業務合作，瞄準多項市場包括 MCU、晶片卡、消費性電子和汽車產業。