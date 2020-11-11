〈力旺法說〉受惠矽晶圓價格上漲 新品權利金明年下半年起貢獻

力旺 (3529-TW) 今 (11) 日召開法說會，董事長徐清祥指出，由於 8 吋、12 吋晶圓廠產能滿載，明年矽晶圓價格上漲達雙位數，有助公司權利金成長，新品 NeoPUF 也獲美系客戶採用，預計明年下半年進入量產，營運啟動新一輪成長循環。

徐清祥指出，第三季採用力旺 IP(矽智財) 的案件，有 136 個進入設計定案 (Tape out)，創下單季歷史新高，相關案件預計在明年陸續進入量產。

總經理沈士傑表示，力旺 NeoFuse、NeoPUF 將持續與合作夥伴建立技術平台，帶動授權金穩健增長；權利金則隨著 8 吋、12 吋晶圓廠產能滿載，量產動能強勁，加上權利金業績與矽晶圓價格正相關，隨著矽晶圓價格上漲，力旺也可直接受惠。

力旺目前權利金營收主要來自 8 吋，比重約 6-7 成，隨著 5G 手機對 PMIC 的需求增加，以及車用、IoT 需求復甦，量產動能將一路延續至明年。

12 吋則因客戶產品陸續進入量產，業績將有顯著成長，包括 ISP(影像訊號處理器)、OLED DDI 與網通相關晶片，尤其看好 ISP 量產速度最快，營收貢獻可在不久後看到。

力旺也積極布局 12 吋的先進製程，目前已與領導晶圓代工廠合作 5、6 奈米，其中，6 奈米已有成果；力旺前三季營收比重為 8 吋 62.7%、12 吋 37.3%。