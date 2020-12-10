〈矽晶圓產業整併〉Siltronic公開收購案 環球晶：有把握取得至少65%股權

環球晶 (6488-TW) 今 (10) 日宣布，與德國矽晶圓大廠世創 (Siltronic AG) 簽訂商業合併協議 (BCA)，預計本月正式啟動公開收購，環球晶董事長徐秀蘭表示，對於達成公開收購至少 65% 股權的成就條件，有一定把握。

環球晶收購 Siltronic 後，總矽晶圓產能將成長近一倍，從近一年的表現來推估，未來環球晶年營收可望增加 75%，達到 33 億美元；EBITDA 將提升超過 5 成，總資產也將增加 69%。而員工人數則由 6949 人，擴增至 10720 人。

環球晶此次公開收購達成最低收購股權比例，是取得 Siltronic 已發行股份總數 65%。徐秀蘭表示，對於達成公開收購至少 65% 股權的成就條件，有一定的把握度。

與環球晶過去啟動的 4 次併購案相較，此次收購價格相對處於高點，對於之所以挑選此時間點出手併購，徐秀蘭指出，過去啟動收購都是在產業景氣谷底，收購價也因此較便宜，但這次不同的點在於，第一，肺炎對半導體產業衝擊相對小，加上產業景氣明顯成長，若要等待更低的價格出手，可能因此錯失市場成長機會。

第二，此次併購的公司營運體質佳，獲利穩健、也沒有負債，收購對象是對的團隊，可以共同創造好的營運效率，因此決定在此時間點進行併購。

對於雙方在技術上的互補情況，徐秀蘭指出，2 家公司產品線都很完整，專長不盡相同，環球晶有 SOI 產能、Siltronic 則是在磊晶與先進製程上更具規模，且其自動化程度較高，至於化合物半導體方面，2 家公司各有著墨，可互相學習互補。

徐秀蘭也看好，2022 年 12 吋矽晶圓供給將會非常吃緊，而雙方預計 2021 年下半年完成併購案，2022 年的重中之重，就是盤點雙方產能，執行產能去瓶頸，產生併購綜效、互相截長補短，若經盤點後發現雙方產能太滿，也會啟動產能擴充。