網家Q3獲利創4年來同期新高 前三季賺贏過去三年

電商集團網家 (8044-TW) 今 (12) 日公布第三季財報，單季稅後純益 6772 萬元，每股純益 (EPS)0.58 元，年增 21.1%，並創 4 年來同期高點，累計前三季稅後純益 2.23 億元，年增 73.85%，每股純益 1.91 元，已賺迎過去三年。

網家第三季合併營收 103.13 億元，年增 9.07%，營業毛利 11.73 億元，年增 1.97%，毛利率 11.38%，年減 0.79 個百分點，營業利益 4075 萬元，年減 61.32%，營業利益率 0.4%，年減 0.71 個百分點。

網家表示，今年以來受惠消費移轉到網購通路，成立品牌旗艦館吸引百大品牌進駐，推升 B2C 銷售成長強勁，B2C 第三季營收年增達 10.7%，未來將對倉儲與物流基礎建設持續投資，並推出智能實驗倉儲，樂觀看待 2021 年電商業務的成長。

網家旗下各事業體今年以來均有不錯表現，PChome 24h 購物於第三季進行連續第二年心禮節系列行銷活動，結合大數據、心理學家選品、智慧推薦和行動端 AI 熱銷好貨推薦功能，推升年中大檔購物熱潮。

而商店街市集聯合 12 萬家店開創多樣行銷服務，並協助數位轉型，帶動業績提升 57%，成功帶動會員消費力。

另一方面，國人採購海外商品需求熱烈，露天拍賣持續強化與美國 eBay 海外代購服務，也帶動銷量。

網家進一步指出，Pi 拍錢包自上線迄今會員數邁向 100 萬，合作通路超過 18 萬店點，第三季新增王品集團、京站時尚廣場、LA NEW、阿瘦皮鞋、台糖長榮酒店等品牌，且全台停車繳費服務更於 8 月再加入澎湖縣，促使停車費服務覆蓋率高達 99.5%，應用場景多元成長。